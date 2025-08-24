Apple tố nhân viên cũ đem bí mật thương mại cho Oppo

Apple khởi kiện một cựu nhân viên với lý do anh này đánh cắp bí mật thương mại của Apple Watch và cung cấp cho Oppo.

Vụ kiện của Apple liệt kê Chen Shi, một cựu nhân viên từng làm việc trong nhóm Apple Watch, cùng với Oppo, là bị đơn, với cáo buộc họ "âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Apple".

Thông tin được cung cấp cho thấy Shi làm việc với tư cách là kiến trúc sư Hệ thống cảm biến cho Apple Watch từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2025, nhưng bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm việc tại Oppo từ tháng 4/2025. "Quả táo" cho biết cựu nhân viên đã không tiết lộ việc sẽ rời đi để gia nhập Oppo, thay vào đó, anh ta nói sẽ trở về Trung Quốc để chăm sóc cha mẹ già và không có kế hoạch tìm việc mới.

Apple Watch Series 10 tại lễ ra mắt sáng 10/9/2024 tại Mỹ. Ảnh: Tuấn Hưng

Đơn kiện cho biết Shi đã "sắp xếp và tham dự hàng chục cuộc họp riêng" với các thành viên nhóm Apple Watch để tìm hiểu về công việc của họ cũng như các thông tin về "cảm biến quang học, cảm biến nhiệt độ và cảm biến ECG". Shi bị cáo buộc đã tải xuống 63 tệp từ một trong những thư mục được bảo vệ của Apple và chuyển tài liệu này vào ổ USB trước khi tìm kiếm trên internet "cách xóa sạch macbook" và "có ai có thể biết được tôi đã mở tệp nào trên ổ đĩa dùng chung hay không?".

Ngoài ra, tài liệu trong vụ kiện của Apple khẳng định Shi đã gửi thông điệp tới những nhà tuyển dụng tại Oppo rằng anh ta sẽ "thu thập càng nhiều thông tin càng tốt" về các công nghệ cảm biến sức khỏe của Apple.

Đơn kiện của Apple được gửi tới bang California (Mỹ), yêu cầu lệnh cấm Oppo và Shi sử dụng hoặc tiết lộ bí mật thương mại, bồi thường thiệt hại, bị trừng phạt theo luật.

Trả lời Macrumors, Oppo khẳng định "không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa những cáo buộc và hành vi của nhân viên này trong thời gian làm việc tại Oppo". Tuyên bố của công ty cũng khẳng định Oppo không "chiếm đoạt bí mật thương mại của Apple".

Đây không phải lần đầu Apple có hành động pháp lý chống lại một trong những cựu nhân viên của mình. Đầu tháng 6, công ty đã kiện một kỹ sư thiết kế, cáo buộc anh ta đánh cắp bí mật thương mại về Vision Pro và chia sẻ chúng với công ty mới là Snap.

Hoài Anh