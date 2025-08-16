Apple tìm cách tạo iPhone với màn hình ở 6 mặt

Bằng sáng chế mới của Apple cho thấy hãng đang nghiên cứu một mẫu iPhone với vỏ kính, màn hình ở cả sáu mặt.

Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, từng hé lộ tầm nhìn của Apple về một chiếc iPhone trông như một tấm kính duy nhất. Năm 2020, hãng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với tên gọi "Thiết bị điện tử có vỏ kính", với 6 màn hình, bao phủ hoàn toàn bằng kính. Hồ sơ mô tả mọi bề mặt iPhone đều có khả năng tiếp nhận cảm ứng.

Trong bằng sáng chế mới được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) phê duyệt, Apple cho biết đã theo đuổi ý tưởng từ tháng 8/2018. Thiết bị được tạo thành từ hai tấm kính chính. Tấm thứ nhất bao phủ mặt trước và quanh các cạnh với độ dày khác nhau với đường cong độc đáo. Tấm thứ hai gắn ở mặt sau, hình thành một khối thống nhất, bên trong là linh kiện.

Ý tưởng mẫu iPhone với vỏ hoàn toàn bằng kính. Ảnh: Apple

"Vỏ kính bao phủ tạo điều kiện thuận lợi, cho phép bổ sung nhiều chức năng mà vỏ máy thông thường không thể thực hiện", Apple cho hay, ví dụ bóp vào thiết bị để kích hoạt tính năng, nhận hay từ chối cuộc gọi.

Theo PhoneArena, thiết kế phù hợp với tham vọng của Apple là thay thế tất cả nút vật lý trên iPhone bằng các khu vực có thể nhấn và tạo phản hồi xúc giác.

Tác giả của bằng sáng chế mới là Christopher D. Prest và Peter N. Russell-Clarke. Cả hai sở hữu hơn 160 sáng chế, trong đó có liên quan đến vỏ kính và các chi tiết gắn kết.

Huy Đức (theo PhoneArena, Apple Insider)