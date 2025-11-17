Apple thua kiện 634 triệu USD vì tính năng đo SpO2

Apple bị tòa án yêu cầu bồi thường cho Masimo 634 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế liên quan đến tính năng đo nồng độ oxy trong máu trên Apple Watch.

Theo phán quyết được tòa án Mỹ đưa ra cuối tuần qua, bồi thẩm đoàn đồng ý với công ty Masimo rằng chế độ luyện tập và tính năng thông báo nhịp tim trên đồng hồ Apple Watch vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ. Khoản tiền bồi thường 634 triệu USD thấp hơn so với mức đề nghị 749 triệu USD của Masimo, nhưng vẫn là một trong những án phạt lớn nhất đối với công nghệ tiêu dùng tại California. Trong khi đó, Apple cho rằng số tiền bồi thường nên được giới hạn trong khoảng 3-6 triệu USD.

Apple Watch Series 10. Ảnh: Tuấn Hưng

Yếu tố quyết định của vụ kiện dựa trên việc liệu đồng hồ Apple Watch có được coi là thiết bị theo dõi bệnh nhân hay không, nếu có, đồng nghĩa bằng sáng chế của Masimo đang được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm của Apple.

Đội ngũ pháp lý của Apple lập luận rằng tính năng thông báo nhịp tim trên Apple Watch được thiết kế để kích hoạt nếu người dùng bất động trong mười phút, tức không phải máy theo dõi bệnh nhân theo định nghĩa.

Trong khi đó, Masimo cho rằng về mặt so sánh kỹ thuật, Apple Watch phát hiện nhịp tim cao khi nghỉ ngơi với độ chính xác 95% và điều này đáp ứng các yêu cầu trong bằng sáng chế. Công ty yêu cầu bồi thẩm đoàn xem xét các mô tả của Apple trên đồng hồ, cũng như việc sử dụng thiết bị của các bác sĩ và bệnh nhân. Họ cũng đề cập rằng một số tài liệu nội bộ của Apple gọi Apple Watch là "máy theo dõi nhịp tim được sử dụng nhiều nhất trên thế giới".

Apple phản bác, khẳng định Apple Watch thực hiện các chức năng khác với máy theo dõi lâm sàng. Do đó, nó không nên được coi là thiết bị theo dõi bệnh nhân.

Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đứng về phía Masimo trong vụ kiện. Đại diện Masimo gọi đây là "chiến thắng đáng kể trong nỗ lực bảo vệ các sáng kiến và sở hữu trí tuệ, vốn rất quan trọng đối với khả năng phát triển công nghệ đem lại lợi ích cho bệnh nhân" .

Trong khi đó, Apple tuyên bố sẽ kháng cáo. "Chúng tôi không đồng ý với phán quyết, vốn đi ngược lại sự thật. Masimo đã kiện Apple tại nhiều tòa án và phần lớn đã bị tuyên bố vô hiệu", người phát ngôn của Apple nói.

Phán quyết tiếp nối chuỗi căng thẳng pháp lý giữa hai công ty. Tháng 1/2024, Apple phải vô hiệu hóa tính năng đo oxy trong máu trên Apple Watch Series 9, Series 10 và Apple Watch Ultra 2 bán tại Mỹ, sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) ra lệnh cấm nhập khẩu do vi phạm bằng sáng chế của Masimo.

Để khắc phục, hãng phát triển một giải pháp kỹ thuật mới, được triển khai qua bản cập nhật phần mềm watchOS 11.6.1 và iOS 18.6.1. Theo đó, thay vì sử dụng Apple Watch thu thập dữ liệu, tự tính toán và phân tích, sau đó hiển thị kết quả nồng độ oxy máu ngay trên màn hình đồng hồ, Apple sửa đổi bẳng cách để đồng hồ thu thập dữ liệu, nhưng chuyển sang iPhone thực hiện việc phân tích và tính toán. Kết quả cuối cùng được hiển thị trong ứng dụng Health trên iPhone. Phiên bản Watch Series 11 ra mắt tháng 9 cũng cài đặt sẵn công nghệ sửa đổi này.

ITC cho biết sẽ mở một phiên điều trần để xem xét phương pháp đo oxy trong máu đã được sửa đổi của Apple có tiếp tục vi phạm bằng sáng chế của Masimo hay không. Trước đó, Apple cho biết công nghệ của họ được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ chấp thuận.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)