Apple tham gia tuân thủ quy tắc AI an toàn

Apple cho biết sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ tự nguyện dành cho những công ty phát triển AI của Mỹ.

Theo Reuters, Apple là công ty mới nhất đồng ý tham gia bộ quy tắc về trí tuệ nhân tạo cùng với các công ty nổi tiếng khác như OpenAI, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Microsoft. Chính phủ Mỹ nói đây là việc cần thiết để ngăn chặn bất kỳ xu hướng phân biệt đối xử, lỗ hổng bảo mật hay rủi ro an ninh quốc gia nào do AI gây ra trong tương lai.

Theo đó, công ty phát triển AI phải chia sẻ các kết quả thử nghiệm tính an toàn trong suốt quá trình nghiên cứu, báo cáo mọi lỗ hổng nếu có ngay khi phát hiện. Cơ quan chính phủ phối hợp để thiết lập các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống AI hoạt động an toàn. Bộ Thương mại Mỹ sẽ xây dựng hướng dẫn cho các công ty về xác thực nội dung, dán nhãn với nội dung do AI tạo ra.

Lời cam kết được đưa ra sau khi Apple ra mắt bộ tính năng AI Apple Intelligence cũng như tích hợp ChatGPT vào trợ lý giọng nói Siri hồi tháng 6.

Phó chủ tịch Apple Craig Federighi chia sẻ về Apple Intelligence tại WWDC 2024 vào tháng 6. Ảnh: Tuấn Hưng

Tương tự nhiều công cụ AI tạo sinh hiện nay như ChatGPT, Apple Intelligence sở hữu khả năng đọc hiểu và tạo nội dung văn bản và hình ảnh, âm thanh. Tuy nhiên, điểm khác biệt đến từ việc tích hợp sâu vào nền tảng, được hỗ trợ trực tiếp trên thiết bị giúp AI có thể hiểu ngữ cảnh của người dùng, đồng thời được sử dụng ở bất cứ đâu thay vì phải truy cập ứng dụng riêng.

Bộ tính năng của Apple mới chỉ cho giới hạn nhà báo, blogger công nghệ nổi tiếng trải nghiệm trực tiếp. Hãng dự kiến cho người dùng phổ thông dùng thử trên bản Public Beta cuối năm nay. Các thiết bị được hỗ trợ gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và iPad cũng như máy Mac trang bị chip M1 trở lên.

Trước đó, ngày 21/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu thông qua nghị quyết về bảo vệ nhân quyền, dữ liệu cá nhân và giám sát rủi ro do trí tuệ nhân tạo gây ra. Nghị quyết do Mỹ bảo trợ được thông qua với sự đồng thuận của hơn 120 quốc gia thành viên mà không cần bỏ phiếu, đặt mục tiêu thúc đẩy hệ thống AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy, mang lại lợi ích và sự phát triển bền vững cho cộng đồng. Đây là sáng kiến của các chính phủ trên thế giới nhằm định hình sự phát triển AI trong bối cảnh nhiều quốc gia lo ngại trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phá vỡ các quy trình dân chủ, tăng nguy cơ gian lận, mất việc làm nghiêm trọng cùng nhiều hệ lụy khác.

Hoài Anh