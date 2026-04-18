Apple tăng trưởng kỷ lục tại Trung Quốc nhờ iPhone 17

Dù thị trường smartphone Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm, Apple vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 20% sản lượng trong quý I/2026.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong khi tổng lượng smartphone xuất xưởng tại Trung Quốc giảm 4% trong ba tháng đầu năm, Apple và Huawei lại "lội ngược dòng" với mức tăng trưởng lần lượt 20% và 2%.

Mức 20% là con số cao nhất của Apple tại thị trường này kể từ cuối 2020, được cho là nhờ sức hút của thế hệ iPhone 17 ra mắt hồi tháng 9/2025.

Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint, nhận định: "Trong bối cảnh hầu hết đối thủ đều tăng giá do chi phí chip nhớ leo thang, Apple nổi lên như một lựa chọn có giá trị sử dụng lâu dài. Người tiêu dùng Trung Quốc tin rằng sản phẩm của Apple có thể dùng tốt trong ít nhất 3 năm". Bên cạnh đó, chương trình giảm giá và trợ giá từ chính phủ địa phương cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm.

Dù có mức tăng trưởng ấn tượng, Apple vẫn đứng thứ hai với 19% thị phần tại Trung Quốc, theo sau Huawei với 20% thị phần. Huawei duy trì vị trí dẫn đầu nhờ nhu cầu ổn định ở cả phân khúc cao cấp lẫn bình dân, đặc biệt là dòng Enjoy 90.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong khi đó, các hãng điện thoại Trung Quốc khác đang gặp khó khăn, như Xiaomi giảm mạnh nhất 35%, rơi xuống vị trí thứ sáu, Oppo và Honor giảm lần lượt 5% và 3%.

Apple tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc, nhưng trên quy mô toàn cầu, các công ty nghiên cứu thị trường đang đưa ra những số liệu trái chiều. Counterpoint cho rằng Apple đã vượt qua Samsung để trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới trong quý I/2026, trong khi IDC và Omdia khẳng định Samsung giữ vững ngôi vương toàn cầu nhờ sức hút của Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai gã khổng lồ rất nhỏ. IDC ước tính Samsung chỉ dẫn trước Apple khoảng 0,6% thị phần toàn cầu (tương đương 1,7 triệu máy).

Giới phân tích dự báo thị trường smartphone những quý tới còn nhiều thách thức do chi phí linh kiện tăng cao buộc các nhà sản xuất phải nâng giá. Dù vậy, Apple được đánh giá có khả năng chống chịu tốt nhất nhờ chuỗi cung ứng chặt chẽ và vị thế vững chắc ở phân khúc cao cấp. Nếu giữ vững phong độ, Apple hoàn toàn có cơ hội chiếm lĩnh ngôi vị số một toàn cầu vào cuối 2026, sau khi ra mắt iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Ultra màn hình gập.

Huy Đức (theo Reuters, PhoneArena, AppleInsider)