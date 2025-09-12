Apple Store Online tại Việt Nam 'đóng cửa' trước giờ bán iPhone 17

Website của Apple tại Việt Nam ngừng cho người dùng truy cập vào các sản phẩm, vài tiếng trước khi loạt iPhone 17 và iPhone Air lên kệ.

"Tôi định vào Apple Store Online để mua hàng nhưng không được", Phương Thảo (Hà Nội) nói. Dự định mua tai nghe AirPods làm quà tặng, Thảo cho biết chọn cửa hàng online của hãng vì chỉ ở đây mới có dịch vụ khắc tên miễn phí.

Tuy nhiên, khi vào trang lúc 17h, website hiển thị thông tin giới thiệu về các sản phẩm mới, nhưng khi bấm vào, trang chỉ hiển thị dòng thông báo hẹn trở lại vào 19h.

"Không còn phải chờ đợi lâu nữa. Bạn có thể đặt trước từ 19h. Hẹn gặp lại", thông báo nêu, và người dùng không thể truy cập thêm bất cứ thông tin nào.

Thông báo trên Apple Store Online tại Việt Nam chiều 12/9. Ảnh chụp màn hình

19h là lúc Apple mở chương trình đặt hàng tại Việt Nam cho loạt sản phẩm mới gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air, AirPods Pro 3, Watch 11, Watch Ultra 3. Ngoài Apple Store Online, việc đặt hàng cũng được triển khai đồng thời tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của hãng tại Việt Nam.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triển khai chương trình đặt hàng trước cùng lúc với 63 thị trường, như Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Máy sẽ đến tay người dùng trong nước từ 19/9.

iPhone thường được mở bán ở những nơi đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, một số ít thị trường có doanh số khả quan vẫn nằm trong diện ưu tiên của Apple. Những năm qua, doanh số iPhone ngày đầu liên tục tăng mạnh khiến Việt Nam trở thành quốc gia quan trọng đối với Apple trong khu vực Đông Nam Á.

Theo dự đoán, iPhone 17 Pro Max vẫn là sản phẩm hấp dẫn nhất, bất chấp mức giá cao. Dòng Pro năm nay đều tăng giá so với năm ngoái, trong đó 17 Pro khởi điểm 35 triệu, 17 Pro Max từ 38 triệu, cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái. Tất cả iPhone 2025 đều có bộ nhớ tối thiểu 256 GB, màn hình 120 Hz. Ngoài ra, Apple bổ sung một phiên bản 2 TB cho 17 Pro Max, trở thành iPhone chính hãng giá cao nhất từ trước đến nay, ở mức 64 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 có giá từ 25 triệu, còn iPhone Air khởi điểm 32 triệu đồng cho bản thấp nhất.

Đổi lại, các hệ thống bán lẻ cũng tung ra loạt ưu đãi. Chẳng hạn, ShopDunk triển khai chương trình ưu đãi thu cũ đổi mới thêm 3 triệu đồng, 1-4 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ của một số ngân hàng hỗ trợ; FPT Shop trợ giá đến 4,5 triệu đồng, "đền nếu giao trễ".

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park. Ảnh: Tuấn Hưng

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về mặt phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, đồng thời mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm với khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

Sự thay đổi giá so với các năm trước, theo một hệ thống bán lẻ, là do yếu tố tỷ giá và thuế phí. Dù giá cao, các hệ thống vẫn dự đoán iPhone 17 Pro Max là sản phẩm bán chạy nhất và có nguy cơ cháy hàng trong những ngày đầu.

Lưu Quý