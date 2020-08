Apple sẽ 'keo kiệt' về pin trên iPhone 12

Để bù đắp chi phí linh kiện cho kết nối 5G, Apple sẽ dùng công nghệ pin trên iPhone 12 rẻ hơn khoảng 40% so với thế hệ cũ.

Theo nhà phân tích Ming Chi-Kuo, Apple sẽ dùng công nghệ pin ít phức tạp hơn trong loạt iPhone ra mắt vào tháng 9 tới. Số tiền mà Apple phải bỏ ra cho linh kiện pin có thể giảm từ 40 đến 50% so với pin trên iPhone 11. Hãng có thể giảm số lượng các lớp pin và cố gắng ép chúng vào một không gian nhỏ hơn. Nếu không, hãng cũng có thể thay thế các bo mạch hỗ trợ bằng một "kiến trúc linh hoạt" có thể làm giảm từ 30 đến 40% chi phí cho pin.

Nguồn tin cho biết thay đổi trên của Apple là bắt buộc để giúp iPhone không bị tăng giá trong kỷ nguyên 5G. Với mỗi máy hỗ trợ kết nối mới, "Quả táo" phải trả thêm từ 75 đến 85 USD cho module mạng tần số 6 GHz trong khi với dải phổ là nmWave, con số này tăng lên từ 125 đến 135 USD.

iPhone 12 có thể pin chỉ còn 2.227 mAh so với 3,110 so với iPhone 11. iPhone 12 Max cũng giảm từ 3.190 xuống còn 2.775 mAh và iPhone 12 Pro Max giảm từ 3.969 mAh xuống 3.687 mAh. Thông tin này làm nhiều chuyên gia lo ngại bởi kết nối 5G tiêu tốn pin hơn đáng kể so với 4G LTE cũ.

Theo Kuo, việc Apple giảm dung lượng pin một phần còn do hãng đặt cược vào công nghệ chip xử lý mới. Chip A14 Bionic dựa trên tiến trình 5 nm với số lượng bóng bán dẫn tăng 76%, lên 15 tỷ có thể giúp giảm tiêu thụ điện năng đáng kể cho iPhone 12.

iPhone 12 sẽ có dung lượng pin giảm đáng kể so với iPhone 11.

Theo thông tin rò rỉ gần đây, Apple sẽ công bố bốn mẫu iPhone mới. iPhone 12 có thiết kế nhỏ gọn nhất với màn hình 5,4 inch, RAM 4 GB, bộ nhớ 128/256 GB, camera kép. iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro có màn hình 6,1 inch nhưng các thông số cấu hình khác biệt. iPhone 12 Pro Max là model cao cấp nhất với màn hình Super Retina XDR 6,7 inch ProMotion, RAM 6 GB, bộ nhớ 128/256/521 GB, camera ba ống kính kèm cảm biến LiDAR. Cả bốn sẽ sử dụng tấm nền OLED, chip Apple A14 Bionic mạnh nhất.

Báo cáo từ Digitimes cho biết các phiên bản iPhone 12 sẽ được sản xuất hàng loạt trong tháng 7, chậm hơn một đến hai tháng so với mọi năm. Broadcom, đối tác lớn ở mảng bán dẫn của Apple, gần đây thừa nhận doanh thu quý III của hãng sẽ không như mong đợi do iPhone không lên kệ đúng lịch trình.

