Apple sẽ giới thiệu loạt 'tiến bộ về AI' ngày 8/6

Apple cho biết phiên bản cập nhật của các hệ điều hành, bao gồm những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo của hãng sẽ được giới thiệu tại WWDC đầu tháng 6.

Apple vừa công bố lịch trình của Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 vào ngày 8-12/6. Sự kiện sẽ diễn ra trực tuyến trong suốt tuần với hơn 100 phiên video và các phòng nghiên cứu nhóm online cũng như buổi gặp mặt trực tiếp để tăng tính tương tác.

Biểu tượng WWDC26 được tổ chức từ ngày 8/6.

Trong ngày đầu, hãng sẽ có bài phát biểu khai mạc tại trụ sở Apple Park, giới thiệu loạt hệ điều hành mới được chờ đợi gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 127 và visionOS 27. So với mọi năm, hãng năm nay nhấn mạnh vào "những tiến bộ về AI" bên cạnh các phần mềm và công cụ dành cho nhà phát triển.

Tiết lộ của Apple cho thấy nhiều khả năng trợ lý ảo Siri sẽ có đợt "đại tu" lớn nhất kể từ khi ra mắt với việc được tích hợp sâu AI. Công ty đã công bố hợp tác với Google đầu năm nay, cho thấy khả năng Gemini sẽ là một phần quan trọng trong việc xây dựng lại Siri thông minh hơn. Đây được coi là hướng tiếp cận đúng đắn bởi Gemini đang là model AI phát triển mạnh bậc nhất trong khi Google cũng là đối tác quen thuộc và đem đến nhiều thành công cho Apple trong quá khứ.

Các thông báo về nâng cấp của AI được giới công nghệ đặc biệt chú ý bởi Apple đã "thất hẹn" nâng cấp Siri năm ngoái. Trợ lý ảo trên iOS 27 đang được kỳ vọng hiểu được ngữ cảnh cá nhân, tìm kiếm sâu trong ứng dụng, nhận biết nội dung màn hình và có thể thực hiện nhiều tác vụ giữa các ứng dụng.

Ảnh dựng dựa trên tin đồn của iPhone Fold. Minh họa: Macrumors

Apple cũng được cho là đang phát triển một phiên bản chatbot của Siri để cạnh tranh với ChatGPT, Gemini và Claude. Tuy nhiên, chưa rõ chatbot được phát triển theo hướng như nào hay một phiên bản được nâng cấp với lõi bên trong của Gemini. Công ty có thể công bố bản beta tại WWDC 2026 trước khi ra chính thức cuối năm nay.

Phiên bản iOS mới cũng được quan tâm trong bối cảnh Apple có thể ra iPhone gập vào tháng 9. Nếu đúng, hệ điều hành cho iPhone sẽ có các nâng cấp quan trọng để hỗ trợ màn hình lớn cũng như tính linh hoạt của một thiết bị có hai màn hình. Hiện chưa rõ Apple sẽ nâng cấp iOS 27 hay sử dụng bản rút gọn của iPadOS cho iPhone Fold, được cho là có màn hình khi mở 7,8 inch, tương đương iPad mini.

Tuấn Hưng