Apple sắp tròn 50 tuổi

CEO Tim Cook chia sẻ bức thư "50 năm suy nghĩ khác biệt" và hứa hẹn có sự kiện đặc biệt mừng cột mốc 50 năm thành lập công ty vào ngày 1/4 tới.

"Cách đây 50 năm, trong một gara nhỏ, một ý tưởng lớn đã ra đời. Apple được thành lập dựa trên quan niệm đơn giản rằng công nghệ nên mang tính cá nhân, và niềm tin đó - vốn được coi là táo bạo vào thời điểm đó - đã thay đổi mọi thứ", Tim Cook mở đầu bức thư được đăng trên trang chủ của Apple hôm nay.

Người đứng đầu "Quả táo" nhấn mạnh rằng tư duy khác biệt, đôi lúc đến mức "điên rồ" luôn là kim chỉ nam của công ty, giúp họ có những sản phẩm đột phá, đem đến những trải nghiệm tốt nhất, thay đổi thói quen của người dùng. "Thế giới tiến lên phía trước bởi những người có tư duy khác biệt", ông viết.

Apple hé lộ sẽ có các sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập trong những tuần tới.

Công ty cho biết sẽ có sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập "trong những tuần tới" dù chưa tiết lộ cụ thể. Nhiều trang công nghệ lớn dự đoán hãng có thể giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới hoặc các động thái nhằm tri ân các nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển, vốn có nhiều đóng góp để tăng giá trị cho hệ sinh thái sản phẩm của công ty.

Apple được thành lập ngày 1/4/1976 trong gara ôtô tại nhà bố mẹ nuôi của Steve Jobs ở Los Altos, California, Mỹ cùng hai thành viên khác là Steve Wozniak và Ronald Wayne. Sản phẩm duy nhất lúc đó của công ty là bo mạch máy tính Apple I, giá 666 USD mỗi chiếc và nhận nhiều ngờ vực của công chúng bởi máy tính cá nhân là một khái niệm hoàn toàn mới lúc đó.

Sau gần 50 năm, Apple giờ đây đã có khoảng 166.000 nhân viên trên toàn cầu, hơn 530 cửa hàng Apple Store tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hàng chục trung tâm nghiên cứu (R&D) lớn tại Austin, London, Munich, Thượng Hải và cả các trung tâm phát triển tại Việt Nam, Ấn Độ. Năm ngoái, công ty đạt doanh thu 416,1 tỷ USD, lợi nhuận ròng 112 tỷ USD cùng con số kỷ lục 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động.

Ngoài những thiết bị được đánh giá thay đổi thế giới như iPod, iPhone, máy tính Mac, Apple gần đây cũng gặt hái nhiều thành công khi tự chủ thiết kế chip silicon của riêng mình, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ với biên lợi nhuận lên tới 70% và liên tục phá vỡ các kỷ lục về doanh thu quý, duy trì mức vốn hóa thị trường ở ngưỡng 3.500-3.800 tỷ USD.

Tim Cook chụp ảnh cùng loạt máy tính iMac nhiều màu sắc.

Tuy nhiên, cùng với những thành công, Apple cũng gặp nhiều thách thức khi một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử bị hủy là xe điện Apple Car, thị trường kính thực tế ảo chưa phát triển như kỳ vọng dù Vision Pro được giới chuyên môn đánh giá cao. Công ty cũng được coi là chậm chân với xu hướng AI và cần nhiều nỗ lực hơn nữa để Apple Intelligence xứng đáng với sự chờ đợi của người dùng.

Sau 50 năm, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang được dẫn dắt bởi Google, OpenAI hay Nvidia, Apple giờ đây sẽ cần đến "những điều điên rồ" tiếp theo để tìm kiếm thêm một thiết bị, dịch vụ đột phá mới, sau đỉnh cao iPhone. Những điều điên rồ đó, cũng giống như đoạn văn nổi tiếng trong chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của công ty là "Think Different" năm 1997 được Tim Cook trích dẫn vào cuối bức thư:

"Nếu bạn đã dạy chúng tôi điều gì, thì đó là những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, sẽ chính là những người làm được điều đó.

Vậy nên, hãy cùng chúc mừng những kẻ điên rồ.

Những kẻ lạc loài

Những kẻ nổi loạn

Những kẻ rắc rối

Những cái chốt tròn không vừa với những cái lỗ vuông

Những người có cách nhìn nhận khác biệt

Chúc mừng bạn."

Tuấn Hưng