Apple sắp ra nền tảng quản trị miễn phí cho doanh nghiệp

Apple đang triển khai Apple Business, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp quản trị thiết bị, ứng dụng, email, và miễn phí thay vì tính phí như trước đây.

Trong thông báo hôm 24/3, Apple cho biết Apple Business sẽ được cung cấp miễn phí tại 200 quốc gia và khu vực, bắt đầu triển khai từ 14/4.

Đây là nền tảng tích hợp nhiều công cụ quản trị dành cho doanh nghiệp mà Apple cung cấp trước đây, như Apple Business Manager dùng để quản trị thiết bị của công ty, hay Apple Business Connect dùng để quản lý thương hiệu xuất hiện trên bản đồ Apple, ứng dụng ví.

Trước đây, gói đăng ký cho các dịch vụ này tại Mỹ là Apple Business Essentials, có giá khoảng 3 USD/1 thiết bị hoặc 7 USD/người dùng nhiều thiết bị mỗi tháng.

Giao diện một số tính năng của Apple Business trên các thiết bị. Ảnh: Apple

Sau khi tích hợp, Apple Business sẽ có tính năng như quản lý thiết bị di động (MDM) tích hợp, giúp các công ty có thể quản lý thiết bị Apple cấp cho nhân viên, hay ứng dụng Blueprints mới cho phép thiết lập máy và cài đặt ứng dụng sẵn, để nhân viên có thể sử dụng sản phẩm cho công việc ngay sau khi mở hộp.

Nền tảng này cũng hỗ trợ quản lý quyền truy cập, mua ứng dụng cho nhân viên theo nhóm; tạo tài khoản cho nhân viên mới thông qua tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ danh tính, như Google Workspace, Microsoft Entra ID. Hãng cũng nhấn mạnh dữ liệu cá nhân của nhân viên vẫn riêng tư, và được mã hóa để tách biệt với dữ liệu công việc.

Một điểm mới của nền tảng này là dịch vụ email, lịch và thư mục của doanh nghiệp được tích hợp. Doanh nghiệp có thể sử dụng tên miền tùy chỉnh của riêng mình hoặc mua tên miền mới. Theo hãng, việc này giúp các chủ doanh nghiệp cải thiện khả năng giao tiếp, cộng tác trong nội bộ, đồng thời tinh giản quá trình hoạt động.

Các tính năng từ Apple Business Connect trước đây cũng được tích hợp. Theo đó, doanh nghiệp có thể đồng bộ tên, logo và thông tin trên bản đồ, ví, email; tùy chỉnh thẻ địa điểm với hình ảnh, giờ hoạt động, ưu đãi; thêm hành động như đặt hàng, đặt chỗ; đồng thời theo dõi dữ liệu tương tác như lượt tìm kiếm, xem và nhấn.

Theo Susan Prescott, Phó chủ tịch phụ trách Marketing Doanh nghiệp và Giáo dục của Apple, việc hợp nhất các giải pháp doanh nghiệp này vào một nền tảng giúp các công việc trước đây được đơn giản, an toàn hơn, và các tính năng này có thể phù hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức ở các giai đoạn phát triển hay ngành nghề khác nhau. "Các công ty ở mọi quy mô tận dụng sức mạnh từ sản phẩm và dịch vụ của Apple để vận hành và phát triển", bà chia sẻ.

Sau khi Apple Business được triển khai, các gói như Essentials, Business Manager và Business Connect sẽ ngừng hoạt động.

Hưng Quý