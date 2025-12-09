Apple sắp mở dịch vụ tập thể dục online ở Việt Nam

Sau 5 năm ra mắt toàn cầu, dịch vụ tập luyện và chăm sóc sức khỏe Fitness+ sẽ ra mắt tại Việt Nam ngày 15/12 với phí 69.000 đồng mỗi tháng.

Trong lần mở rộng dịch vụ lớn nhất kể từ khi ra mắt cuối 2020, Apple Fitness+ sẽ có mặt thêm tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng số khu vực có thể sử dụng lên 49. Người dùng có thể truy cập 12 hình thức tập luyện khác nhau như Thể lực, Yoga, HIIT, Pilates, Khiêu vũ, Đạp xe, Kickboxing và Thiền định, thông qua màn hình thiết bị như iPhone, iPad hoặc Apple TV.

Các bài tập phát trên iPad, iPhone, Apple TV và hiển thị dữ liệu sức khỏe trực tiếp khi đeo Watch, AirPods Pro 3.

Các huấn luyện viên trong Fitness+ sử dụng ngôn ngữ gốc là tiếng Anh, bổ sung lồng tiếng Đức, Tây Ban Nha từ ngày 15/12 cũng như phụ đề với các ngôn ngữ Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga. Lồng tiếng hoặc phụ đề ngôn ngữ Việt có thể sẽ sớm xuất hiện trên Fitness+ thời gian tới.

Các bài tập sẽ được phát dưới dạng video với thời lượng từ 5 đến 45 phút tùy nhu cầu tập luyện, thể trạng và cụ thể từng giai đoạn của chương trình riêng. Kết hợp với chỉ số cá nhân như nhịp tim, lượng calo tiêu thụ, tiến độ hoàn thành các vòng hoạt động được đo trực tiếp trong quá trình tập luyện khi người dùng đeo Apple Watch, tai nghe AirPods Pro 3, Fitness+ cho phép so sánh mức độ tập luyện của chủ nhân với những người cùng thực hiện bài tập (tính năng Burn Bar).

Apple cho biết Fitness+ quy tụ đội ngũ huấn luyện viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, giàu kinh nghiệm. Tất cả cùng xây dựng các bài tập mới, xuất hiện trong video hướng dẫn của nhau để tạo sự thân thiện cho người tập. Mỗi tuần sẽ có bài tập mới giúp tạo thêm động lực cho người tập luyện.

Tuy nhiên, điểm thiếu của ứng dụng là chưa có các bài tập cá nhân hóa chuyên sâu, sửa động tác thực tế.

Ngoài tập luyện, người dùng có thể nghe các bản nhạc chất lượng cao.

Ngoài tuyển chọn bài tập mới theo từng mục tiêu, sở thích cụ thể, Fitness+ cũng cho người dùng tự tạo bài tập riêng (Custom Plans), hỗ trợ theo dõi lịch tập cá nhân. Stay Consistent cung cấp lịch tập có sẵn phù hợp với thói quen hàng ngày của người dùng, Push Further tăng thêm thời lượng tập hoặc số buổi tập cho người muốn thử thách bản thân, trong khi Get Started dành cho người mới sử dụng Fitness+ dựa trên thông tin khi mới đăng ký hoặc các bài tập phổ biến.

Apple cho biết Fitness+ có mức phí 69.000 đồng mỗi tháng hoặc 499.000 đồng mỗi năm tại Việt Nam và có thể chia sẻ tối đa 5 thành viên trong nhóm gia đình. Điều này đồng nghĩa hãng khuyến khích việc mua theo gói gia đình ở thị trường trong nước. Mức giá này đắt hơn một chút so với gói cá nhân tại Mỹ (9,99 USD) nhưng rẻ hơn nhiều gói chia sẻ gia đình tại đây là 37,95 USD/tháng (hơn một triệu đồng).

Tương tự dịch vụ âm nhạc Music, xem phim TV+, người mua mới thiết bị Apple Watch, iPhone, iPad hoặc Apple TV sẽ được tặng ba tháng Fitness+. Hệ thống sẽ yêu cầu từ mẫu iPhone 8 chạy iOS 16.1 trở lên, Apple Watch Series 3 chạy watchOS 7.2 trở lên, kết nối với từ mẫu iPhone 6s chạy iOS 14.3 trở lên.

Tuấn Hưng