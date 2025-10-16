Apple ra phiên bản mới của kính Vision Pro

Vision Pro mới dùng chip M5 với hiệu năng mạnh hơn, thời lượng pin tăng nhẹ, thêm dây đeo kép nhưng kiểu dáng và giá không đổi.

Hơn hai năm sau khi ra mắt thế hệ đầu tiên, kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro của Apple mới có phiên bản nâng cấp. Sản phẩm mới không có thay đổi về kiểu dáng, vẫn dùng bộ pin cố định kết nối qua dây, chủ yếu nâng cấp chip M5 giống như iPad Pro và MacBook Pro phiên bản 14 inch.

Vision Pro thế hệ mới dùng chip M5.

Với chip M5 sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ ba, Vision Pro có hiệu năng mạnh hơn và pin lâu hơn so với bản cũ dùng chip M2. Hãng chưa công bố các con số cụ thể về sức mạnh xử lý nhưng pin có thể kéo dài ba tiếng phát video sau mỗi lần sạc, nhiều hơn 2,5 tiếng của thế hệ trước.

Phần cứng bên trong nâng cấp giúp Vision Pro 2025 có thể hiển thị nhiều hơn 10% điểm ảnh trên màn hình, giúp hình ảnh sắc nét hơn và hiển thị văn bản rõ hơn. Tốc độ làm tươi cũng tăng từ 100 Hz lên 120 Hz.

Vision Pro mới sử dụng phần cứng để tăng tốc, hỗ trợ dò tia (ray traycing) và đổ bóng lưới, cải thiện khả năng hiển thị đồ họa. Các tính năng này có từ phần cứng dùng chip M3 nhưng bản cũ của Vision Pro chỉ dùng chip M2 nên chưa được hỗ trợ.

Neural Engine 16 lõi của chip M5 cũng giúp cải thiện Apple Intelligence và các tính năng AI khác chạy nhanh hơn 50% so với bản cũ. Model mới cũng dùng chip R1 để xử lý dữ liệu đầu vào.

Phiên bản Vision Pro nâng cấp đi kèm với dây đeo kép mới Dual Knit Band, một miếng đệm Light Seal, hai miếng đệm mắt Light Seal Cushions, nắp đậy mặt trước, vải lau, pin, cáp sạc USB-C và bộ sạc 40 W mới (công suất tối đa 60 W).

Dây đeo kép mới đi kèm Vision Pro.

Apple cho biết Dual Knit Band có hai dây đeo được đan thành một mảnh duy nhất. Dây đeo phía trên ôm lấy đỉnh đầu trong khi dây đeo phía dưới ôm lấy phía sau. Dây đeo phía dưới được chèn bằng vonfram, tạo thành đối trọng giúp tăng độ thoải mái, cân bằng và ổn định hơn.

Một phụ kiện mới khác là bút cảm ứng không gian Logitech Muse trong khi bộ điều khiển PlayStation VR2 Sense cũng sẽ lên kệ từ ngày 11/11 mới. Vision Pro dùng chip M5 lên kệ từ 22/10 tại thị trường Mỹ với giá khởi điểm 3.499 USD cùng ba tùy chọn bộ nhớ 256, 512 và 1 TB. Apple chưa có kế hoạch bán kính tại thị trường Việt Nam.

