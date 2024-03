Apple ra mắt MacBook Air 13 và 15 inch dùng chip M3

Laptop mới được Apple giới thiệu có thời lượng pin tới 18 tiếng và là "máy tính xách tay cá nhân tốt nhất thế giới cho AI".

Sau chưa đầy một năm ra mắt, MacBook Air 15 inch đã có bản cập nhật lên chip xử lý mới. Apple cũng đồng thời bổ sung chip M3 cho cả MacBook Air 13 inch đã ra từ 2022. Cả hai không thay đổi về kiểu dáng, bản 13 inch vẫn mỏng 1,13 cm, nặng 1,24 kg trong khi bản 15 inch là 1,15 cm và 1,51 kg tương ứng.

MacBook Air đồng loạt được nâng cấp chip M3 với cả hai kích thước màn hình.

Với M3, MacBook Air nhanh hơn 60% so với phiên bản trang bị chip M1 và nhanh hơn 13 lần so với phiên bản MacBook Air dùng chip Intel mạnh nhất. Đây là vi xử lý máy tính đầu tiên được chế tạo trên tiến trình 3 nm. MacBook Air chỉ có tùy chọn dùng chip M3 thường với 8 lõi CPU, GPU tối đa 10 lõi và bộ nhớ RAM tối đa 24 GB. Thời lượng pin cả hai máy đều đạt 18 tiếng theo thông báo của nhà sản xuất.

Kể từ khi chuyển sang chip Apple silicon, Apple cho biết mọi máy Mac "đều là nền tảng tuyệt vời cho AI". Với tính di động và đang là dòng laptop bán chạy nhất thế giới, Apple cho rằng MacBook Air M3 là "máy tính xách tay cá nhân tốt nhất cho AI". Chip M3 sở hữu Neural Engine 16 lõi nhanh và tiết kiệm điện, kết hợp các bộ tăng tốc trong CPU và GPU để hỗ trợ mạnh hơn cho tính năng học máy trên thiết bị. Máy cũng có thể chạy các mô hình AI được tối ưu hóa, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và mô hình khuếch tán để tạo hình ảnh cục bộ với hiệu năng tốt.

Apple chủ yếu so sánh hiệu năng của bản dùng M3 so với M1, như thao tác bảng tính Excel nhanh hơn 35%, chỉnh sửa video trong Final Cut Pro nhanh hơn 60%... Điều này cho thấy MacBook Air mới chưa hẳn là bản nâng cấp lớn so với model dùng M2.

Bộ đôi MacBook Air đều sở hữu màn hình Liquid Retina với độ sáng 500 nit, hiển thị một tỷ màu, camera chuẩn Full HD dạng "tai thỏ". Người dùng có thể kết nối cùng lúc hai màn hình ngoài so với một của bản dùng M1. Chuẩn Wi-Fi được nâng lên 6E, nhanh gấp đôi so với thế hệ trước trong khi các cổng kết nối vẫn bao gồm hai cổng Thunderbolt USB-C, cổng sạc MagSafe và giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Người dùng có bốn lựa chọn màu sắc với Macbook Air bao gồm xanh đen, bạc, xám và vàng nhạt. Giá MacBook Air 13 inch M3 từ 28 triệu đồng trong khi bản 15 inch là từ 33 triệu đồng. Hãng cũng có chương trình dành cho người mua trong lĩnh vực giáo dục với giá rẻ hơn hai triệu đồng. Các máy sẽ lên kệ ngày 8/3 tại thị trường Mỹ. Chưa có thông tin ngày bán ra tại Việt Nam.

Cùng với việc ra hai mẫu máy mới, Apple cũng dừng sản xuất MacBook Air 15 inch M2 và chỉ duy trì bán MacBook Air 13 inch M2 với giá giảm còn từ 25 triệu đồng. Apple cho biết MacBook Air 13 inch đang là máy tính xách tay bán chạy nhất thế giới trong khi MacBook Air 15 inch cũng là laptop có màn hình 15 inch bán chạy nhất.

Tuấn Hưng