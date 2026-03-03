Apple ra màn hình máy tính giá 90 triệu đồng

Sau hơn 6 năm, Apple ra mắt phiên bản nâng cấp của màn hình Pro Display XDR là Studio Display XDR với giá 90 triệu đồng.

Studio Display XDR mới có màn hình nhỏ hơn thế hệ tiền nhiệm là 27 inch, sử dụng công nghệ tấm nền miniLED với 2.304 vùng làm mờ cục bộ (local dimming) cho khả năng hiển thị màu đen sâu tiệm cận OLED, độ tương phản 1.000.000:1. Độ sáng SDR của màn hình là 1.000 nit, độ sáng điểm khi hiển thị HDR tối đa 2.000 nit cũng như nâng cấp dải màu rộng hơn hỗ trợ P3 và Adobe RGB.

Màn hình Apple Studio Display và Studio Display XDR.

Model mới cũng giữ tần số quét cao 120 Hz, sử dụng tính năng Adaptive Sync để điều chỉnh tốc độ khung hình linh hoạt cho các nội dung như xem video hay khi chơi các tựa game đồ họa nặng từ 47 đến 120 Hz.

Màn hình cao cấp của Apple có sẵn camera 12 megapixel Center Stage, giữ người luôn ở giữa khung hình và có chế độ Desk View hiển thị góc nhìn từ bàn làm việc. Bên trong còn có hệ thống 6 loa hỗ trợ âm Spatial Audio và ba micro để đàm thoại, thu âm chất lượng cao.

Các cổng kết nối trên Studio Display XDR hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5, cung cấp khả năng sạc 140 W thông qua cáp cho máy tính kết nối, đủ sạc nhanh cho model mạnh nhất là MacBook Pro 16 inch.

Các cổng kết nối trên bản Studio Display XDR.

Phiên bản mới có sẵn chân đế đi kèm có thể điều chỉnh độ nghiêng, độ cao với phạm vi điều chỉnh độ cao 105 mm. Người dùng cũng có thêm tùy chọn ngàm kết nối VESA để sử dụng chân gắn ngoài.

Studio Display 2026 là phiên bản "giá rẻ" hơn nhưng vẫn có độ phân giải 5K, kích thước 27 inch. Màn hình này có độ sáng thấp hơn là 600 nit, dải màu rộng P3. Các trang bị khác tương tự, gồm hệ thống 6 loa với bốn loa trầm và ba micro cho chất lượng thu âm chuẩn phòng thu. Màn hình này có hai cổng kết nối Thunderbolt 5 cho kết nối chuỗi tối đa bốn phiên bản Studio Display.

Với cáp Thunderbolt 5 Pro đi kèm, người dùng có thể kết nối tất cả trong một với laptop, hỗ trợ sạc nhanh 96 W, đủ để sạc nhanh MacBook Pro 14 inch. Studio Display có hai tùy chọn là mặt kính tiêu chuẩn và tùy chọn mặt kính chống lóa nano-texture.

Studio Display có giá từ 45 triệu đồng trong khi Studio Display XDR là từ 90 triệu đồng. Giá cho học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục là 42,199 triệu đồng và 87,299 triệu đồng tương ứng. Người dùng tại Việt Nam có thể đặt hàng từ 4/3 nhưng Apple chưa công bố thời gian giao hàng.

Tuấn Hưng