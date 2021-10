Apple ra MacBook Pro dùng chip M1X trong tháng 10

MacBook Pro là dòng máy đầu tiên được Apple cập nhật chip M1X mới với hiệu năng đồ họa mạnh hơn.

Theo Gsm Arena, Apple sẽ công bố loạt sản phẩm máy tính Mac mới trong một sự kiện riêng cuối tháng này. Ngoài MacBook Pro, hãng có thể cập nhật dòng chip mới cho cả Mac mini phiên bản cao cấp.

Vi xử lý M1X mới gồm hai biến thể và phiên bản mạnh hơn sẽ tích hợp trong MacBook Pro. Cả hai đều sử dụng CPU 10 lõi, với 8 lõi hiệu năng cao để đáp ứng các tác vụ nặng và hai lõi còn lại cho các tác vụ nhẹ, tiết kiện pin hơn. Sự khác biệt giữa hai biến thể nằm ở GPU khi bản dùng cho MacBook Pro có 32 lõi, gấp đôi so với bản còn lại là 16 lõi.

Pocketnow dự đoán M1X chỉ là bản nâng cấp nhẹ của M1, chủ yếu cải thiện khả năng xử lý đồ họa. Các máy trang bị chip mới nhiều khả năng giữ thời lượng pin tương đương bản cũ.

Một số nguồn tin cho biết, MacBook Pro có thể chỉ thay đổi một chút về kiểu dáng, vẫn chỉ có USB-C, ít khả năng mở rộng thêm các kết nối tiêu chuẩn khác.

MacBook Pro mới sẽ dùng chip M1X.

Theo Nikkei hồi cuối tháng 4, chip M2 hay M1X sẽ do TSMC sản xuất trên quy trình N5P mới. Danh sách các sản phẩm sử dụng M2/M1X không được tiết lộ nhưng có MacBook Pro phiên bản 14 inch và 16 inch. Trước đó, chip M1 được sản xuất trên quy trình N5, cải thiện 15% tốc độ và 30% điện năng so với quy trình N7 (7 nm). Với N5P mới, tốc độ sẽ được cải thiện 20% và 40% điện năng so với N7.

Chip xử lý M1 đã hồi sinh hoạt động kinh doanh máy tính của Apple. Theo số liệu từ IDC, hãng xuất xưởng 6,69 triệu máy tính Mac trong ba tháng đầu năm, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong Covid-19 với nhu cầu người dùng thay đổi, doanh số máy tính Apple cũng tăng cao kỷ lục, lên 23 triệu máy trong 2020, tăng 29,1% so với năm trước đó.

