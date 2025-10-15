Apple ra MacBook Pro 14 inch dùng chip M5, pin 24 tiếng

MacBook Pro 14 inch là model đầu tiên dùng chip xử lý hoàn toàn mới Apple M5 với thời lượng pin 24 tiếng, hiệu năng AI tăng 3,5 lần.

Apple hôm nay gây bất ngờ khi trình làng chip xử lý M5 và mới chỉ trang bị trên một mẫu MacBook duy nhất là dòng Pro màn hình 14 inch. Phiên bản 16 inch chưa có tùy chọn chip mới trong khi các bản M5 Pro và M5 Max với hiệu năng cao hơn cho người dùng chuyên nghiệp cũng chưa xuất hiện.

MacBook Pro 14 inch dùng chip M5.

Với kiểu dáng không thay đổi, những nâng cấp lớn nhất của MacBook Pro 14 inch 2025 đều nằm ở chip xử lý M5. Thị trường máy tính đang trong cuộc chạy đua về phần cứng xử lý AI và Apple cho thấy hãng không muốn bỏ lỡ cơ hội để dẫn đầu. Chip M5 sở hữu GPU thế hệ tiếp theo với Neural Accelerator trong mỗi lõi, mang đến hiệu năng AI cao hơn 3,5 lần và xử lý đồ họa nhanh hơn 1,6 lần so với thế hệ trước.

GPU thế hệ mới và lõi shader cải tiến giúp tăng hiệu năng nhanh hơn 30% so với M4 và gấp 2,5 lần so với M1. Dòng chip này cũng được trang bị công nghệ dò tia thế hệ thứ ba của Apple, giúp tăng hiệu năng đồ họa thêm 45% trong các ứng dụng sử dụng công nghệ dò tia.

Trong khi đó, Neural Engine 16 lõi cũng đem đến hiệu năng AI mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng. Việc kết hợp với Neural Accelerators trong CPU và GPU giúp M5 được tối ưu hóa hoàn toàn cho các luồng công việc AI. Ngoài ra, Neural Engine cũng nâng hiệu năng cho Apple Intelligence và các tác vụ sử dụng AI cục bộ như Image Playground.

Chip M5 mới nhanh hơn, tiết kiệm điện năng hơn.

MacBook Pro 14 inch mới cũng nâng băng thông bộ nhớ lên 153 GB/giây, tăng gần 30% so với M4 và cao hơn gấp hai lần so với M1 giúp chip M5 mới tăng tốc mọi tác vụ liên quan, từ khởi chạy ứng dụng đến chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên thiết bị. Cấu trúc này cũng cho phép những thiết bị dùng M5 như MacBook Pro và iPad Pro mới có thể chạy các mô hình AI lớn hoàn toàn trên thiết bị.

Apple cho biết M5 là chip có lõi CPU nhanh nhất thế giới. Trong đó, thiết kế 10 lõi mang đến hiệu năng đa luồng nhanh hơn 20% so với chip M4 khi xử lý các công việc khối lượng lớn như biên dịch mã. Sản phẩm có thể hỗ trợ tốt các nhà phân tích dữ liệu thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu trong Python hay các chuyên gia thiết kế sản phẩm, thực hiện đa nhiệm trên Rhino, Notion và Jira.

Không chỉ tăng tốc xử lý, một trong hai cải tiến lớn cho MacBook Pro mới của chip M5 là tiết kiệm pin. Theo giới thiệu của Apple, máy có thể dùng 24 tiếng sau mỗi lần sạc đầy, nhiều hơn khoảng 4 tiếng so với thế hệ cũ.

MacBook Pro 14 inch kết nối ra màn hình Studio Display.

Với hiệu năng SSD nhanh hơn hai lần, MacBook Pro 14 inch cũng giúp người dùng tải mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ nhanh hơn. Sản phẩm cũng có thêm tùy chọn bộ nhớ tối đa là 4 TB tương tự phiên bản 16 inch trước đây.

MacBook Pro 14 inch 2025 có tùy chọn RAM 16, 24 và 32 GB, bộ nhớ trong tối thiểu 512 GB, hai lựa chọn màu sắc đen và bạc, tùy chọn màn hình chống lóa nano-texture thêm khoảng 3,7 triệu đồng. Giá khởi điểm cho sản phẩm là từ 41,9 triệu đồng và 39,5 triệu đồng cho người làm trong ngành giáo dục. Chưa có thời điểm bán ra tại thị trường Việt Nam.

Tuấn Hưng