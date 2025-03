Apple ra Mac Studio giá cao nhất 368,5 triệu đồng

Mac Studio được Apple gọi là "cỗ máy siêu mạnh mẽ cho AI", sử dụng chip M3 Ultra với giá cao nhất tương đương một mẫu ôtô cỡ A.

Nhờ sự xuất hiện của M3 Ultra, Mac Studio là máy tính Mac mạnh nhất của Apple hiện tại, vượt qua mẫu Mac Pro vốn chỉ có tùy chọn chip M2 Ultra. Model này cũng có nhiều thông số tối đa cao cấp nhất hiện nay với máy tính cá nhân như RAM tới 512 GB, bộ nhớ trong 16 TB.

Mac Studio mới kết nối với màn hình Pro Display XDR.

Cùng với kích thước nhỏ gọn so với hiệu năng, Mac Studio còn được giới thiệu là cỗ máy siêu mạnh mẽ dành cho AI. Máy có khả năng chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với hơn 600 tỷ tham số được lưu trữ hoàn toàn trong bộ nhớ nhờ GPU tiên tiến và bộ nhớ RAM tối đa 512 GB, tương đương bộ nhớ trong của nhiều máy tính phổ thông.

Chip M3 Ultra được chế tạo bằng cách sử dụng cấu trúc đóng gói UltraFusion, liên kết hai khối M3 Max thông qua 10.000 kết nối tốc độ cao cho độ trễ thấp và băng thông lớn. Điều này cho phép hệ thống coi các khối kết hợp như một chip duy nhất, mang đến hiệu năng mạnh trong khi vẫn giữ khả năng tiết kiệm điện. UltraFusion giúp tập hợp tổng cộng 184 tỷ bóng bán dẫn trên một con chip.

Cổng kết nối Thunderbolt 5 cùng USB-A tiêu chuẩn, HDMI, Ethernet 10 Gb.

Vi xử lý mới của Apple bao gồm CPU 32 lõi với 24 lõi hiệu năng và 8 lõi tiết kiệm điện, cho hiệu năng nhanh hơn 1,5 lần so với M2 Ultra và 1,8 lần so với M1 Ultra. M3 Ultra cũng sở hữu GPU lớn nhất trong mọi chip của Apple là 80 lõi đồ họa, cho hiệu năng nhanh gấp đôi M2 Ultra và nhanh hơn 2,6 lần so với M1 Ultra.

Trong khi phiên bản dùng M3 Ultra có sức mạnh vượt trội, phiên bản Mac Studio dùng chip M4 Max cũng là lựa chọn hướng tới người dùng chuyên nghiệp như chỉnh sửa video, chuyên gia hiệu chỉnh màu (colorist), nhà phát triển, kỹ sư, nhiếp ảnh gia, chuyên gia sáng tạo. Chip M4 Max có CPU 16 lõi, GPU 40 lõi, băng thông bộ nhớ 512 GB/giây, tích hợp Neural Engine nhanh hơn ba lần so với M1 Max.

Mặt trước Mac Studio có thêm khe cắm thẻ SDXC.

Mac Studio 2025 hỗ trợ cổng Thunderbolt 5, cho tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa 120 Gb/giây, cao gấp đôi so với Thunderbolt 4. Mỗi cổng Thunderbolt 5 được hỗ trợ bởi bộ điều khiển thiết kế tùy chỉnh riêng trực tiếp trên chip. Công nghệ này giúp cung cấp băng thông chuyên dụng cho mỗi cổng trên Mac Studio.

Máy cũng có một loạt các kết nối cho người dùng chuyên nghiệp như Ethernet 10 Gb, HDMI, khe cắm thẻ SDXC ở mặt trước, tích hợp wifi và bluetooth.

Mac Studio có giá khởi điểm 57,9 triệu đồng và 52,9 triệu đồng cho người làm trong ngành giáo dục. Phiên bản sử dụng chip M3 Ultra có giá từ 116 triệu đồng, cao nhất là 368,5 triệu đồng với tùy chọn RAM 512 GB, bộ nhớ SSD 16 TB. Chưa có thông tin về ngày bán ra tại thị trường Việt Nam.

Tuấn Hưng