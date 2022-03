Apple ra Mac Studio dùng chip M1 Ultra

Mac Studio có phiên bản sử dụng chip M1 Ultra 20 nhân CPU, với giá từ 4.000 đến 8.000 USD.

Mac Studio là dòng sản phẩm lần đầu được Apple công bố tại sự kiện hôm 8/3. Máy có ngoại hình gợi nhớ đến dòng Mac Mini, nhưng dày hơn và được khẳng định là mẫu máy tính mạnh nhất của Apple.

Mac Studio. Ảnh: Apple

Sản phẩm có hai tùy chọn chip xử lý là M1 Max hoặc M1 Ultra. Trong đó, phiên bản dùng chip M1 Max có hiệu suất CPU nhanh hơn 50% so với mẫu Mac Pro dùng chip Xeon 16 lõi, nhanh hơn 2,5 lần so với iMac dùng Core i9 10 lõi. Phiên bản cao cấp hơn sử dụng chip M1 Ultra, có hiệu suất CPU nhanh hơn 3,8 lần so với iMac và 90% so với Mac Pro nói trên.

M1 Ultra cũng là chip mạnh nhất từng được Apple công bố. Vi xử lý này chứa CPU 20 nhân, GPU tối đa 64 nhân, hỗ trợ bộ nhớ RAM tối đa 128 GB và hiệu suất cao hơn gần 8 lần so với chip M1 đời đầu. Trong khi đó, M1 Max chứa 10 nhân CPU, từng được Apple công bố cùng MacBook Pro 16 inch 2021.

Máy tính này được trang bị kết nối Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0, bên cạnh các cổng kết nối gồm: bốn cổng Thunderbolt 4, cổng Ethernet, hai USB-A, cổng HDMI và giắc âm thanh. Mặt trước của thiết bị có hai cổng USB-C và khe thẻ nhớ SD.

Mac Studio nhỏ gọn nhưng có sức mạnh hơn nhiều mẫu máy tính trước đây của Apple.

Ngoài cấu hình mạnh, Mac Studio cũng là một trong những máy tính nhỏ gọn nhất của Apple, với chiều dày 9,5 cm, dài và rộng 19,7 cm. Hãng khẳng định thiết bị này tương thích với hầu hết các màn hình và có thể hoạt động một cách yên tĩnh bất chấp các tác vụ nặng. Cùng với Mac Studio, Apple cũng công bố màn hình Studio Display giá 1,6 nghìn USD.

Mac Studio có giá khởi điểm 1.999 USD cho bản M1 Max và 3.999 USD cho bản M1 UIltra. Người dùng khi mua máy sẽ tự chọn cấu hình gồm chip, RAM, bộ nhớ trong. Phiên bản dùng chip M1 Ultra có các tùy chọn GPU 48 hoặc 64 nhân, RAM 64 hoặc 128GB, bộ nhớ từ 1TB đến 8TB. Tùy chọn cấu hình cao nhất sẽ có giá 7.999 USD.

Lưu Quý