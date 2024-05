Apple ra iPad Pro siêu mỏng

Apple tung đồng loạt hai sản phẩm gồm iPad Air và iPad Pro mới, trong đó bản Pro 13 inch là sản phẩm mỏng nhất từ trước đến nay.

Sự kiện Let Loose được tổ chức tại Anh ngày 7/5, đánh dấu sự xuất hiện trở lại của máy tính bảng Apple, sau năm 2023 không ra sản phẩm nào mới. Tâm điểm của sự kiện là loạt iPad mới gồm iPad Air, iPad Pro, chip M4, cùng các phụ kiện gồm bút Pencil Pro và bàn phím Magic Keyboard mới.

Loạt sản phẩm mang đến sự đồng bộ tốt hơn cho các mẫu máy tính bảng của Apple. Cả hai mẫu iPad mới đều có chung các lựa chọn 11 inch và 13 inch, tương thích với bút và bàn phím mới, cùng camera chính sử dụng ống kính đơn, đồng thời thay đổi vị trí camera trước sang cạnh màn hình dài để phục vụ các cuộc gọi video.

iPad Pro

iPad Pro mới là sản phẩm mỏng nhất của Apple từ trước đến nay, với độ mỏng 5,1 mm cho phiên bản màn hình lớn và 5,3 mm cho phiên bản màn hình nhỏ, đồng thời nhẹ hơn khoảng 100 gam so với thế hệ trước. Theo công bố, vỏ máy được làm 100% từ nhôm tái chế.

iPad Pro được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Hưng

Một trong những thay đổi lớn trên iPad Pro là việc trang bị màn hình OLED cho cả hai phiên bản màn hình, thay vì sử dụng màn hình Mini LED cho bản 13 inch và màn hình LCD cho bản 11 inch như thế hệ trước. Màn hình được hãng gọi là Tandem OLED cho phép đạt độ sáng tối đa 1.000 nits và 1.600 nits cho nội dung HDR. Người dùng cũng có thêm tùy chọn mặt kính phủ nano giúp giảm chói, với giá cao hơn 100 USD. Camera trước và sau có cùng độ phân giải 12 megapixel, ứng dụng AI trong việc scan tài liệu, tự động xác định tài liệu để quét với hiệu quả ánh sáng tốt nhất.

Về cấu hình, iPad Pro mới chứng kiến sự nhảy vọt về chip, với việc trang bị Apple M4. Dòng chip mới được sản xuất trên tiến trình 3 nm, được giới thiệu có thể mang lại hiệu suất tương tự chip M2 với lượng điện năng tiêu thụ chỉ bằng một nửa. Ngoài ra, M4 trang bị Neural Engine mạnh nhất từ trước đến nay của Apple, có khả năng thực hiện 38 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, nhanh hơn 60 lần so với Neural Engine trong chip A11 Bionic. Chip mới giúp thực hiện các công việc liên quan đến AI nhanh hơn, chẳng hạn như dễ dàng tách chủ thể khỏi nền trong video 4K chỉ bằng một thao tác chạm.

Người dùng có các lựa chọn bộ nhớ 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB, với giá từ 29 triệu đồng cho bản 11 inch và 38 triệu đồng cho bản 13 inch.

"iPad Pro hỗ trợ cho người dùng chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và bất kỳ ai muốn có trải nghiệm iPad đỉnh cao. Đây là bản cập nhật lớn nhất của chúng tôi cho iPad Pro từ trước đến nay", John Ternus, Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng của Apple chia sẻ.

iPad Air

Việc bổ sung thêm lựa chọn màn hình 13 inch là một điểm mới đáng chú ý trên iPad Air 2024, bên cạnh việc nâng cấp các thông số cấu hình.

Apple gọi sản phẩm mới của mình là "thiết bị mạnh mẽ dành cho AI", với việc trang bị chip Apple M2, với bộ xử lý AI Neural Engine 16 lõi tiết kiệm điện và nhanh hơn 40% so với chip M1 trước đây. Kết hợp với băng thông bộ nhớ nhanh hơn, iPad Air mới với chip M2 được giới thiệu có tốc độ cao hơn 50% so với sản phẩm tiền nhiệm, và nhanh hơn ba lần so với máy dùng chip A14 Bionic.

Tương tự iPad Pro, hai sản phẩm iPad Air mới cũng được trang bị camera 12 megapixel, màn hình 11 và 13 inch sử dụng công nghệ IPS LCD. Máy có bốn lựa chọn màu sắc gồm xanh, tím, vàng, xám.

iPad Air mới được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Hưng

iPad Air 11 inch có giá từ 17 triệu đồng, trong khi bản 13 inch giá từ 22,5 triệu đồng. Người dùng có các lựa chọn bộ nhớ 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB.

Pencil Pro

Mẫu bút mới không có nhiều thay đổi với thiết kế so với phiên bản Pencil 2, nhưng được bổ sung về tính năng, với việc trang bị một cảm biến trong thân bút cùng phản hồi rung. Cảm biến này có thể cảm nhận được lực bóp của người dùng để hiển thị một bảng công cụ, giúp người dùng giảm theo tác khi cần đổi giữa các nét bút hay màu sắc.

Một con quay hồi chuyển bên trong cũng cho phép người dùng xoay bút để điều khiển các công cụ trên màn hình. Ngoài ra, tính năng Tìm lần đầu được trang bị trên bút Apple cũng giúp người dùng giảm nguy cơ thất lạc bút.

Bút Apple Pencil Pro khi gắn lên iPad Pro mới. Ảnh: Apple

Người dùng có thể đặt trước các sản phẩm từ ngày 15/5.

Tuấn Hưng - Lưu Quý