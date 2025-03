Apple ra iPad Air dùng chip M3 giá từ 17 triệu đồng

iPad Air nâng cấp vi xử lý M3 với giá không đổi cùng bộ bàn phím Magic Keyboard mới với giá từ 8 triệu đồng.

Chưa đầy một năm sau khi ra mắt iPad Air thế hệ thứ 6, Apple đã có bản nâng cấp cho dòng sản phẩm này lên chip M3. Đây không phải là bản nâng cấp lớn nhưng việc giữ giá không đổi giúp người dùng có thể trải nghiệm dòng máy với cấu hình mạnh mẽ hơn. Sản phẩm vẫn có hai lựa chọn kích thước màn hình là 11 và 13 inch cũng như tùy chọn kết nối wifi hoặc có thêm 5G.

iPad Air dùng chip M3.

Apple cho biết iPad Air dùng M3 nhanh hơn hai lần so với bản dùng chip M1 và nhanh hơn 3,5 lần so với bản dùng chip A14 Bionic trước đây. M3 chưa phải vi xử lý mới nhất của Apple nhưng đây vẫn là dòng chip mạnh mẽ, thừa đủ cho nhiều nhu cầu phổ thông như chơi game, chỉnh sửa video, hình ảnh nhanh. M3 giúp iPad Air hỗ trợ dynamic caching, công nghệ đổ bóng dạng lưới và dò tia tốc độ cao bằng phần cứng. Neural Engine trong chip M3 cũng nhanh hơn 60% khi xử lý luồng công việc sử dụng AI so với M1.

iPad Air thế hệ thứ 7 hỗ trợ Apple Intelligence, bộ tính năng trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ tiếng Việt trong năm nay. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ cả bút Apple Pencil Pro và Apple Pencil (USB-C)

"Quả táo" không nhắc đến các thông số kỹ thuật, thiết kế khác cho thấy model này gần như không có sự thay đổi. Cân nặng của máy là 462 gram với bản 11 inch và 617 gram với bản 13 inch. Chất liệu vỏ vẫn bằng nhôm khối, mỏng 6,1 mm. Các lựa chọn màu sắc giữ nguyên là vàng, hồng, xanh và xám đen.

Màn hình IPS LCD Liquid Retina cùng tần số quét 60 Hz. Model 11 inch độ phân giải 2.360 x 1.640 pixel, độ sáng tối đa 500 nit và model 13 inch độ phân giải 2.732 x 2.048 pixel, độ sáng 600 nit.

iPad Air dùng chip M3, màn hình 11 inch, có giá từ 17 triệu đồng cho bản wifi, 21 triệu đồng cho bản có kết nối 5G. Bản 13 inch có giá tương ứng từ 22,5 và 26,5 triệu đồng. Giá dành cho chương trình giáo dục là từ 15,6 triệu đồng bản 11 inch và 21,1 triệu đồng cho bản 13 inch.

Ngoài nâng cấp vi xử lý, Apple cũng giới thiệu bàn phím Magic Keyboard hoàn toàn mới cho iPad Air với thiết kế "treo lơ lửng" giống phiên bản cho dòng iPad Pro. Thay đổi đáng kể nhất là bàn di chuột lớn hơn, bổ sung dãy 14 phím chức năng cho phép người dùng điều khiển nhanh độ sáng, âm lượng... Magic Keyboard mới gắn vào máy bằng nam châm và Smart Connector kết nối nguồn, dữ liệu mà không cần qua bluetooth. Phần bản lề bằng nhôm cũng có cổng kết nối USB-C cho phép sạc.

Magic Keyboard mới có giá 8 triệu đồng cho bản 11 inch và 8,3 triệu đồng cho bản 13 inch. Giá tương ứng cho chương trình giáo dục là 7,2 và 7,8 triệu đồng. Người dùng chỉ có lựa chọn màu trắng.

Tuấn Hưng