Apple ra gói ứng dụng Creator Studio giá 199.000 đồng mỗi tháng

Bộ ứng dụng Creator Studio gồm các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh, âm thanh như Final Cut Pro, Logic Pro, Motion có giá thuê bao 199.000 đồng mỗi tháng.

Apple hôm nay giới thiệu gói phần mềm bản quyền dành cho người sáng tạo nội dung Creator Studio gồm 6 ứng dụng là Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro (trên iPad và Mac), Motion, Compressor, MainStage (trên máy Mac) cũng như các tính năng và nội dung AI độc quyền.

Bộ ứng dụng Creator Studio.

Người dùng có thể sử dụng cả 6 phần mềm với giá thuê bao 199.000 đồng mỗi tháng hoặc 1,99 triệu đồng mỗi năm. Đây là con số hấp dẫn hơn đáng kể so với khi mua lẻ từng ứng dụng. Ví dụ, riêng Final Cut Pro đã có giá mua trọn gói là 9,99 triệu đồng trên máy Mac và thuê bao 129.000 đồng/tháng hoặc 990.000 đồng/năm với iPad.

Mức phí Creator Studio hiện chỉ tương đương bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office 365 tại Việt Nam. So với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video chuyên nghiệp trong bộ Adobe, gói phần mềm của Apple cũng cạnh tranh hơn đáng kể. Việc mua "combo" với giá rẻ hơn cũng sẽ giúp hãng thúc đẩy nhiều người dùng mua cả 6 phần mềm thay vì mua lẻ.

Ngoài quyền truy cập các ứng dụng sáng tạo, người dùng còn có nhiều quyền lợi khác như truy cập vào các tính năng AI độc quyền và nội dung cao cấp của các ứng dụng này cũng như loạt phần mềm văn phòng iWork như Numbers, Pages và Keynote, và ứng dụng Freeform vào cuối năm nay.

Ví dụ, trong Pixelmator Pro trên máy Mac và iPad, người dùng đăng ký gói Apple Creator Studio sẽ được truy cập vào công cụ Warp mới để xoay và định hình các lớp hình ảnh. Trong Numbers, Pages và Keynote, gói đăng ký Apple Creator Studio sẽ mở khóa Content Hub với ảnh miễn phí bản quyền, các mẫu, chủ đề có sẵn.

Người dùng làm việc với các ứng dụng sáng tạo trong bộ Creator Studio.

Apple Creator Studio sẽ xuất hiện như một ứng dụng cho tải về trên App Store từ ngày 29/1. Tất cả người dùng đăng ký mới sẽ được miễn phí một tháng dùng thử. Khi mua iPad hoặc Mac mới sẽ được ba tháng dùng miễn phí. Với những người làm trong ngành giáo dục, giá sẽ giảm còn 79.000 đồng mỗi tháng hoặc 790.000 đồng mỗi năm.

Các ứng dụng trong gói Creator Studio cũng có thể được chia sẻ trong nhóm gia đình, tối đa 6 thành viên.

Người dùng vẫn có lựa chọn mua lẻ từng ứng dụng (dạng sử dụng trọn đời theo tài khoản nhưng chỉ trên máy Mac) bao gồm Final Cut Pro (9.999.000 đồng), Logic Pro (5.999.000 đồng), Pixelmator Pro (1.499.000 đồng), Motion (1.499.000 đồng), Compressor (1.499.000 đồng) và MainStage (999.000 đồng). Các phiên bản miễn phí của Keynote, Pages, Numbers và Freeform vẫn tiếp tục được cung cấp và được cài đặt sẵn trên mọi iPhone, Mac và iPad mới.

Final Cut Pro là phần mềm dựng phim chủ lực của Apple trong khi Logic Pro là trình tạo nhạc, hậu kỳ âm thanh đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp của ngành. Pixelmator Pro là ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh tích hợp AI, Motion chuyên về xử lý đồ họa chuyển động hỗ trợ cho Final Cut Pro còn Compressor là công cụ nén, chuyển đổi định dạng video chuyên nghiệp. Cuối cùng, MainStage là phần mềm biến Mac thành máy trạm xử lý âm thanh cho biểu diễn trực tiếp, hỗ trợ Logic Pro.

Tuấn Hưng