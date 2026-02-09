Apple ra bộ sưu tập ứng dụng đón Tết Việt Nam

Bộ sưu tập ứng dụng, nội dung số chủ đề Tết trên App Store quy tụ nhiều sản phẩm do đội ngũ Việt Nam phát triển.

Bộ sưu tập được công bố sáng 9/2, có thể truy cập trên giao diện chính của App Store với người dùng Việt Nam. Apple cho biết đã tuyển chọn nội dung, phần thưởng mang màu sắc Tết, được thiết kế riêng cho giai đoạn đầu năm nhằm đem đến trải nghiệm đón xuân cho người dùng.

Giao diện mới trên App Store tại Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý

Một trong những điểm nhấn tại Việt Nam là App Store giới thiệu câu chuyện của một số nhà sáng tạo Việt, như Tuấn Tony Hồ, nhà sáng lập nền tảng kết nối thể thao Reclub. Sau gần tám năm phát triển sản phẩm, Reclub ghi nhận giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm qua và đang mở rộng sang các thị trường Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc và Ireland.

Bộ sưu tập cũng tôn vinh các cá nhân trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Trong đó có Trở Về Tuổi Thơ, game do đội ngũ gồm Võ Nguyễn Minh Thông và Nguyễn Chấn Nam, hai người bạn thời cấp ba, cùng phát triển từ cảm hứng hoài niệm.

Đây không phải lần đầu Apple thực hiện thay đổi liên quan đến thị trường Việt Nam. Năm 2025, trong các dịp lễ lớn, hãng cũng tôn vinh các ứng dụng từ nhà phát triển trong nước, thực hiện hoạt động thúc đẩy phát triển nội dung số như trò chơi, âm nhạc tại Việt Nam.

Trong dịp Tết năm nay, ở mảng trò chơi, Apple giới thiệu bộ sưu tập "Thúc Ngựa, Phi Vào Cuộc Chơi", với nhiều nội dung kết hợp yếu tố văn hóa và giải trí. Người chơi có thể triệu hồi ngựa trong PUBG Mobile, gặp gỡ bạn đồng hành mới trong Roblox: 99 Đêm Trong Rừng, hay khám phá các bộ trang phục mang dấu ấn văn hóa trong Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Liên Quân Mobile, gồm skin Senna Cao Bồi và bộ Xung Thiên Thần Tướng lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng.

Một số ứng dụng, trò chơi trên App Store cũng cập nhật nội dung Tết trong thời gian này. Game Tiệm tạp hóa thời gian cho phép người chơi đổi khung avatar và đồ nội thất độc quyền miễn phí. Play Together VNG mở bán gói vật phẩm giới hạn với ngựa pony lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Á. SnapEdit bổ sung bộ mẫu Ngựa Lửa và template Tết kèm thiệp chúc mừng, trong khi WePlay tặng khung avatar hoặc banner cho người chơi iOS thông qua phần thưởng đăng nhập hằng ngày.

Ngoài ra, hãng cũng cho biết sẽ cập nhật nhiều nội dung trên Apple TV, Apple Music nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng dịp Tết.

Lưu Quý