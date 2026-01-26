Apple ra AirTag 2 kết nối xa hơn, giá không đổi

Tối 26/1, Apple ra mắt AirTag thế hệ hai có loa lớn hơn 50%, kết nối với thiết bị ở khoảng cách xa hơn nhờ chip Ultra Wideband 2, giá từ 890.000 đồng.

Năm 2026 được dự đoán là năm bận rộn của Apple với khoảng trên dưới 20 thiết bị mới sẽ ra mắt và AirTag 2 là model đầu tiên trình làng lúc 21h30 hôm nay. Sản phẩm không có sự thay đổi về kiểu dáng, chủ yếu nâng cấp về phần cứng bên trong, tăng phạm vi kết nối và khả năng phát âm thanh lớn hơn để định vị đồ vật.

AirTag thế hệ hai giữ nguyên kiểu dáng. Ảnh: Apple

Nâng cấp lớn nhất trên AirTag 2 là chip mới Ultra Wideband 2, tương tự loại trang bị trong iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11 giúp kết nối ổn định và khả năng tìm kiếm chính xác hơn. Tính năng 'Tìm chính xác' sử dụng mũi tên chỉ hướng cụ thể thay vì chỉ báo âm thanh khi đứng gần, có thể khả dụng từ khoảng cách xa hơn 50% so với thế hệ đầu tiên.

Với AirTag 2, người dùng có thể xác định vị trí nơi đặt vật dụng thông qua tính năng 'Tìm chính xác' trên Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 hoặc thế hệ mới hơn mà không cần dùng đến iPhone.

Một cải tiến khác của thiết bị là bộ loa phát âm thanh. Nhờ tối ưu thiết kế bên trong, âm lượng phát ra tăng 50% so với model tiền nhiệm, giúp người dùng nghe được âm thanh phát ra từ khoảng cách xa gấp đôi trong cùng điều kiện sử dụng.

So với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, AirTag vẫn có ưu điểm riêng là hoạt động liền mạch với hệ sinh thái Apple, ngay cả với thiết bị không thuộc sở hữu của chủ nhân. Nếu AirTag 2 nằm ngoài phạm vi kết nối điện thoại, sản phẩm vẫn dựa vào kết nối Bluetooth để sử dụng định vị của các thiết bị lân cận, từ đó báo vị trí gần đúng của phụ kiện cho người sở hữu.

Tính năng 'Tìm chính xác' và chia sẻ vị trí vật dụng tạm thời của AirTag 2. Ảnh: Apple

Tương tự thế hệ đầu tiên, AirTag 2 cũng có khả năng chia sẻ vị trí vật dụng tạm thời với bên thứ ba như các hãng hàng không, đơn vị vận chuyển trong trường hợp cần thiết. Điều này sẽ giúp các công ty vận chuyển dễ dàng tìm được hành lý đến chậm, thất lạc.

Theo thống kê của SITA, nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu cho các hãng hàng không, tính năng 'Chia sẻ vị trí' vật dụng của Apple đã giúp giảm 26% tình trạng chậm trễ hành lý và giảm 90% số trường hợp hành lý thực sự bị mất hoặc không thể tìm lại được.

Tương tự các sản phẩm gần đây của Apple, AirTag 2 cũng được thiết kế thân thiện với môi trường với các vật liệu có thể tái chế gồm: 85% nhựa trong vỏ, 100% nguyên tố đất hiếm sử dụng ở các nam châm và 100% vàng trong lớp mạ của các bảng mạch in.

Nhờ giữ nguyên kiểu dáng, AirTag 2 có thể tương thích với tất cả các phụ kiện hiện có cho AirTag. Giá phiên bản hai không thay đổi, 890.000 đồng mỗi chiếc và 2.990.000 đồng cho bộ bốn chiếc. Hiện hãng chưa đưa ra thông tin về thời điểm bán sản phẩm tại Việt Nam.

Tuấn Hưng