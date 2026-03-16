Apple ra AirPods Max 2 chống ồn tốt hơn, giá 15 triệu đồng

Apple giới thiệu tai nghe mới AirPods Max 2, nâng cấp chip H2 cho khả năng chống ồn tốt hơn, âm thanh trong hơn và giá 15 triệu đồng.

Tối 16/3, Apple giới thiệu tai nghe trùm đầu AirPods Max phiên bản nâng cấp lớn sau 6 năm. Phiên bản này có nhiều cải tiến về chất âm, khả năng khử ồn cũng như một số tính năng mới. Năm 2024, hãng chỉ đưa ra phiên mới với thay đổi duy nhất là đổi từ cổng lightning sang USB-C nhằm đồng nhất cổng kết nối với các thiết bị còn lại như iPhone, Mac.

AirPods Max 2 với thiết kế không đổi nhưng nâng cấp lớn về chất âm, khả năng khử ồn. Ảnh: Apple

Phiên bản mới không có thay đổi về ngoại hình, vẫn sử dụng vỏ nhôm và phần đệm tai được đánh giá cao về trải nghiệm đeo thoải mái từ thế hệ trước. Nâng cấp quan trọng nhất nằm ở trang bị chip H2 hoàn toàn mới, cho phép cải tiến đáng kể các thuật toán xử lý âm thanh, khử ồn chủ động hiệu quả hơn 1,5 lần so với thế hệ trước. Thế hệ đầu tiên của AirPods Max vốn đã nổi bật với khả năng khử ổn tốt nhưng vẫn giữ cảm giác thoải mái, phiên bản 2026 với chip H2 hứa hẹn sẽ nâng tầm ưu điểm lớn nhất này của dòng AirPods Max, thách thức các đối thủ cao cấp khác như B&O, Bowers & Wilkins.

Ngoài khả năng khử ồn, chế độ xuyên âm (Transparency) cũng được giới thiệu cho âm thanh môi trường được nghe tự nhiên hơn giống như đang không đeo tai nghe. Bộ khuếch đại dải động cao hơn cũng giúp sản phẩm mới cho "âm thanh trong trẻo hơn", các nội dung âm thanh Spatial Audio được thể hiện tốt hơn, theo giới thiệu của Apple. Độ trễ âm thanh cũng giảm đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm dù hãng không đưa ra mức so sánh cụ thể.

Tai nghe mới có thể sử dụng nút Digital Crown để thao tác chụp ảnh, quay video từ xa. Ảnh: Apple

Về tính năng, người dùng AirPods Max 2 cũng có thể dùng nút Digital Crown để chụp ảnh, bắt đầu hoặc dừng quay video từ xa, khi dùng với ứng dụng camera của Apple hoặc các ứng dụng camera của bên thứ ba có tương thích với iPhone, iPad.

Các tính năng khác cũng được bổ sung tương tự dòng AirPods Pro như âm thanh thích ứng (Adaptive Audio), tự động nhận diện cuộc hội thoại (Conversation Awareness), cách ly giọng nói (Voice Isolation), và dịch trực tiếp (Live Translation).

Các màu sắc của AirPods Max 2. Ảnh: Apple

Giống thế hệ trước với phiên bản sử dụng cổng USB-C, AirPods Max 2 cũng hỗ trợ âm thanh lossless 24 bit, 48 kHz khi dùng với cáp USB-C đi kèm. Tai nghe cũng đi kèm hộp đựng thông minh Smart Case và 5 màu để lựa chọn là xanh đen, vàng, cam, tím và xanh dương.

AirPods Max 2 có giá 15 triệu đồng, bắt đầu cho đặt hàng từ ngày 25/3 cùng với thị trường Mỹ và giao hàng từ đầu tháng 4.

