Apple phụ thuộc Samsung khi giá RAM tăng mạnh

Apple đang tăng sự phụ thuộc vào Samsung trong việc cung ứng bộ nhớ RAM cho iPhone trong bối cảnh giá linh kiện này tăng gấp đôi.

Theo Korea Economic Daily, Apple đang điều chỉnh mạnh chuỗi cung ứng RAM. Trong đó, Samsung dự kiến đảm nhận từ 60% đến 70% lượng DRAM tiết kiệm điện (LPDDR) cho iPhone sắp tới. Đây là thay đổi lớn so với chiến lược chia đều đơn hàng giữa Samsung và SK Hynix hiện nay.

Áp lực chi phí được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự phụ thuộc bất ngờ vào Samsung. Đầu 2025, một module LPDDR5X 12 GB có giá khoảng 30 USD, nhưng vọt lên 70 USD vào cuối năm, tăng 130%. Ngoài ra, thị trường bộ nhớ cũng đang diễn ra cuộc dịch chuyển quy mô lớn. Trong khi iPhone dùng chuẩn LPDDR tối ưu cho thiết bị di động, hai đối tác khác của Apple là SK Hynix và Micron lại tập trung sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Ảnh minh họa DRAM với logo Apple và Samsung, được tạo bởi Gemini.

HBM đang là linh kiện chủ chốt cho bộ tăng tốc AI và trung tâm dữ liệu, mang lại biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với RAM điện thoại. Việc đối thủ rút bớt dây chuyền sản xuất LPDDR khiến nguồn cung cho thị trường di động bị thắt chặt, giúp Samsung trở thành cái tên duy nhất có đủ năng lực đáp ứng khối lượng đơn hàng khổng lồ và ổn định cho Apple.

Không chỉ vấn đề số lượng, Apple cũng đặt ra những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Để đảm bảo hiệu năng đồng nhất trên hàng triệu thiết bị, Apple muốn module RAM phải có độ ổn định tuyệt đối về điện áp và nhiệt năng. Samsung hiện dẫn đầu với LPDDR5X 12 GB cùng các ưu điểm như độ dày chỉ 0,65 mm, mỏng hơn đáng kể so với các đối thủ, giúp tiết kiệm không gian bên trong iPhone, khả năng chịu nhiệt cải thiện 21% so với thế hệ trước và tiết kiệm 25% năng lượng tiêu thụ.

Giới công nghệ nhận định, việc Apple phải dựa vào đối thủ lớn nhất của họ trong lĩnh vực smartphone cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường linh kiện. Khi cơn sốt AI chưa hạ nhiệt, các nhà sản xuất điện thoại sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức về chi phí phần cứng trong tương lai gần.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)