Apple Pay sắp ra mắt tại Việt Nam

Người dùng iPhone, Apple Watch tại Việt Nam có thể thanh toán trực tiếp dịch vụ tại cửa hàng mà không cần thẻ tín dụng, thẻ ATM thời gian tới.

Sáng 14/7, một ngân hàng tại Việt Nam đăng thông báo về việc chuẩn bị hỗ trợ dịch vụ Apple Pay. Người dùng có thể thêm thông tin thẻ tín dụng và thẻ ATM của ngân hàng vào dịch vụ Apple Pay thông qua ví Apple Wallet hoặc ứng dụng riêng. Đồng hồ Apple Watch liên thông với iPhone cũng có thể được sử dụng để thanh toán độc lập.

Một số nguồn tin cho biết ít nhất ba ngân hàng lớn khác cũng sẽ triển khai phiên bản mới của ứng dụng để hỗ trợ dịch vụ thanh toán không chạm của Apple, dự kiến được triển khai cuối tháng này.

Apple Việt Nam chưa phản hồi về thông tin trên.

Thông báo hỗ trợ Apple Pay của một ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng

Apple Pay là dịch vụ thanh toán di động đã được triển khai tại Mỹ từ tháng 10/2014. Thay vì quẹt thẻ tín dụng, thẻ ATM, người dùng chỉ cần để iPhone và Apple Watch gần máy thanh toán tại siêu thị, cửa hàng, quán ăn... Các máy giao tiếp thông qua kết nối NFC và được xác thực trước mỗi giao dịch bằng vân tay (với iPhone hỗ trợ TouchID) hoặc nhận dạng khuôn mặt FaceID.

Theo Apple, thông tin thẻ tín dụng, thẻ ATM sẽ được lưu trên thiết bị của người dùng và không truyền về máy chủ của hãng để đảm bảo an toàn. Dữ liệu được bảo mật trong chip Bionic và mỗi lệnh thanh toán được xác thực với ngân hàng bằng chuỗi mã riêng biệt không lặp lại. Khi giao dịch, nhân viên cửa hàng hay siêu thị cũng không thể nhìn được số thẻ hay mã số bảo mật của khách, giúp an toàn hơn so với sử dụng thẻ vật lý truyền thống.

Tại nhiều thị trường đã triển khai Apple Pay, người dùng và các bên nhận thanh toán như cửa hàng hay siêu thị đều không phải trả thêm phí dịch vụ. Phí này sẽ do ngân hàng phát hành thẻ chi trả.

Tuấn Hưng