Apple Pay gia tăng thuận tiện thanh toán

Mỹ Hạnh (24 tuổi, Hà Nội) không còn canh cánh nỗi lo quên ví tiền hay thẻ tín dụng bởi mọi chi tiêu có thể thanh toán chưa tới ba giây trên Apple Pay.

Biết đến dịch vụ Apple Pay từ khi đi du học tại Mỹ, nhưng đến đầu tháng 8/2023, Mỹ Hạnh mới chính thức được sử dụng tiện ích này tại thị trường Việt.

Thay vì phải rút ví hoặc mang theo thẻ tín dụng, người dùng như Hạnh có thể thực hiện thanh toán nhanh bằng cách sử dụng điện thoại hoặc đồng hồ thông minh của Apple. Chỉ cần nhấp đúp và đưa iPhone, Apple gần thiết bị thanh toán, sau đó xác thực bằng Face ID, TouchID hoặc mật mã thiết bị, giao dịch có thể hoàn tất.

"Quá trình này chưa mất tới ba giây. Trải nghiệm thuận tiện, nhất là khi đi chạy bộ hoặc đi tập không muốn mang túi xách hay ví", Hạnh nói.

Khách hàng có thể sử dụng Apple Pay ngay cả khi iPhone hay Apple Watch không được kết nối mạng. Đây là tính năng ưu điểm của Apple Pay so với QR đòi hỏi kết nối Internet để xác thực.

Không chỉ thuận tiện, nhiều khách hàng còn đánh giá sử dụng phương thức thanh toán qua ứng dụng của Apple cũng giúp hạn chế lộ thông tin khách hàng. Là người chú trọng rất nhiều về quyền riêng tư, Nguyên Khang (28 tuổi, TP HCM) thận trọng hơn khi thực hiện các giao dịch thanh toán.

Khi sử dụng Apple Pay, số thẻ thực không lưu trên thiết bị hay máy chủ của Apple. Thay vào đó thiết bị gán cho khách hàng một số tài khoản đặc biệt được Apple gọi là "Device Account Number", sau đó nó được mã hóa và lưu trữ an toàn trong một con chip đặc biệt gọi là Secure Element. Đây là một con chip chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn của ngành, được thiết kế đặc biệt để giữ thông tin thanh toán của người dùng an toàn trên chính thiết bị của họ. Vì thế Khang không còn quá lo ngại việc lộ thông tin so với việc sử dụng thẻ vật lý truyền thống.

"Các thông tin được mã hóa qua Apple Pay giúp tôi an tâm hơn", anh chia sẻ.

Mỹ Hạnh hay Nguyên Khang không phải là những khách hàng cá biệt được thụ hưởng dịch vụ thanh toán an toàn, tiện lợi của Apple Pay. Giải pháp thanh toán này được khai thác tại Mỹ từ 2014, đã phổ biến trên 70 quốc gia, khu vực, kết nối với 10.000 đối tác ngân hàng trên thế giới. Tại Việt Nam, Vietcombank đã đưa Apple Pay tới khách hàng từ tháng 8 năm nay.

Khách hàng nhận ưu đãi khi thêm thẻ và thanh toán năm đơn hàng tối thiểu 80.000 đồng trên Apple Pay. Ảnh: Vietcombank

Có hai cách để người dùng có thể thêm thẻ Vietcombank vào Apple Pay là nhập thông tin thẻ vào Ví Apple hoặc thêm thẻ nhanh thông qua ứng dụng VCB Digibank. Quá trình thêm thẻ dễ dàng, chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể sử dụng.

Từ nay đến 11/12, khách hàng có thể tham gia chương trình khuyến mãi "Chỉ cần Apple Pay" của Vietcombank khi họ thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa vào Ví Apple của mình. Theo đó chủ thẻ sẽ được hoàn 200.000 đồng khi thêm thẻ vào Ví Apple, đồng thời, thực hiện 5 giao dịch chi tiêu qua thẻ thành công, tối thiểu 80.000 đồng mỗi hóa đơn. Tổng giá trị khuyến mãi 5 tỷ đồng được áp dụng cho 25.000 khách hàng của nhà băng.

Theo nghiên cứu về hành vi thanh toán do Visa công bố vào 31/5, người dùng Việt hiện nay ngày càng quen và đón nhận các phương thức thanh toán kỹ thuật số mới. 66% người dùng đang thanh toán thẻ trực tuyến và khoảng 70% thanh toán ví điện tử trực tuyến hoặc trong ứng dụng. Đây là mức tăng trưởng đáng kể so với mức 32% năm 2021.

Báo cáo e-Conomy SEA 2022 cũng cho biết, thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến và dự kiến sẽ đạt tổng giá trị giao dịch lên tới 143 tỷ USD vào năm 2025. Theo đó, việc phổ biến hơn Apple Pay cũng giúp người dùng đa dạng phương thức thanh toán không tiền mặt.

Apple Pay gia tăng thuận tiện thanh toán Vietcombank giới thiệu Apple Pay. Video: Vietcombank

Hồng Thảo