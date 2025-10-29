Apple Pay chặn hơn một tỷ USD giao dịch gian lận

Không chỉ hỗ trợ thanh toán nhanh không cần thẻ vật lý, Apple cho biết dịch vụ Apple Pay đã chặn hơn một tỷ USD giao dịch gian lận trong một năm qua.

Thống kê được bà Jennifer Bailey, Phó chủ tịch Apple Pay và Apple Wallet, chia sẻ tại hội nghị Money 20/20 USA diễn ra ngày 26-29/10 tại Las Vegas (Mỹ).

Theo dữ liệu nội bộ Apple và các đối tác của Apple Pay cung cấp cho công ty, hơn một tỷ USD gian lận bị chặn nằm trong các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên toàn cầu. Công nghệ thanh toán không chạm của "Quả táo" đã chứng minh có thể giảm tỷ lệ gian lận hơn 60% so với các giao dịch thẻ truyền thống, thậm chí tới 85-90% trong một số trường hợp.

Việc được tích hợp vào iPhone, Apple Watch thay vì phải mang theo thẻ vật lý là một trong các lý do chính giúp gia tăng hơn 100 tỷ USD doanh số bán hàng trên toàn cầu. Người dùng chỉ cần thao tác bấm nút, chạm điện thoại, đồng hồ vào các máy thanh toán không chạm hỗ trợ NFC phổ biến tương tự thẻ vật lý.

Apple Pay đã có mặt tại 89 thị trường trên thế giới, hợp tác hơn 11.000 ngân hàng và mạng lưới thanh toán. Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng lớn đã hỗ trợ như Vietcombank, Techcombank, TPBank, MB Bank, VPBank, OCB, Sacombank, BIDV, VIB.

Thanh toán không chạm Apple Pay. Ảnh: Tuấn Hưng

Dịch vụ thanh toán di động của Apple được triển khai tại Mỹ từ 10/2014. Tính tới 2025, hơn 90% nhà bán lẻ tại Mỹ đã hỗ trợ Apple Pay so với chỉ 3% của 11 năm trước. Thay vì quẹt thẻ tín dụng, người dùng chỉ cần để iPhone và Apple Watch gần máy thanh toán tại siêu thị, cửa hàng, quán ăn... Các máy giao tiếp qua kết nối NFC và được xác thực trước mỗi giao dịch bằng vân tay - với iPhone hỗ trợ TouchID - hoặc nhận dạng khuôn mặt FaceID.

Theo Apple, thông tin thẻ tín dụng, thẻ ATM sẽ được lưu trên thiết bị của người dùng và không truyền về máy chủ của hãng để đảm bảo an toàn. Dữ liệu được bảo mật trong chip Bionic và mỗi lệnh thanh toán được xác thực với ngân hàng bằng chuỗi mã riêng biệt không lặp lại. Khi giao dịch, nhân viên cửa hàng hay siêu thị cũng không thể nhìn được số thẻ hay mã số bảo mật của khách, giúp an toàn hơn so với sử dụng thẻ vật lý truyền thống.

Ngoài thanh toán, Apple còn tham vọng hơn với ứng dụng Ví (Wallet) trên iPhone, Apple Watch. Công ty muốn tích hợp nhiều hơn các dịch vụ như thẻ lên máy bay, thẻ phương tiện công cộng, chìa khóa từ cho cửa nhà, xe hơi hay giấy tờ cá nhân. Bước đầu tiên của Apple Wallet là mở rộng hỗ trợ phương tiện công cộng khi người dùng đã có thể sử dụng tại hơn 250 khu vực và 800 thành phố trên toàn cầu.

Hoài Anh