Apple ngừng sản xuất Mac Pro

Apple xác nhận không còn bán Mac Pro, được cho là nhằm tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực khác như Mac Studio hay MacBook.

Chiều 26/3, 9to5mac phát hiện khi truy cập website để mua Mac Pro, người dùng được chuyển hướng đến trang chủ của Mac, trong khi các thông tin liên quan đến thiết bị đã bị ẩn. Apple sau đó cho biết "không có kế hoạch cung cấp phần cứng Mac Pro trong tương lai".

Theo Tom's Hardware, với những người theo dõi lộ trình sản phẩm Apple, thông tin này không bất ngờ. Kể từ khi ra phiên bản Mac Pro sử dụng Apple Silicon (M2 Ultra) năm 2023, đến nay công ty không công bố thêm mẫu mới nào. Thay vào đó, hãng tập trung cho dòng Mac Studio nhỏ hơn, với các tùy chọn M3 Ultra và M4 Max năm ngoái.

Mẫu Mac Pro ra mắt năm 2019. Ảnh: The Verge

Được giới thiệu lần đầu tháng 8/2006, Mac Pro được Apple hướng đến người dùng chuyên nghiệp với thông số cấu hình hàng đầu, thậm chí được đánh giá là dòng sản phẩm Mac mạnh nhất trong nhiều năm. Máy có các bản nâng cấp thiết kế năm 2013 với dạng hình trụ, còn gọi là "Mac Pro thùng rác", sau đó đến Mac Pro 2019 đục nhiều lỗ tròn phía trước, được so sánh với "công cụ bào pho mát".

So với các dòng Mac khác, Mac Pro được đánh giá chỉ dành cho một nhóm nhỏ người dùng chuyên nghiệp cần cấu hình mạnh. Sản phẩm cũng khác biệt so với các model khác ở khả năng nâng cấp, khi cho phép mở rộng thông qua các khe cắm PCIe.

Hiện Apple chỉ còn bán ba dòng máy tính để bàn, gồm iMac, Mac Mini và Mac Studio. Trong số đó, Mac Studio được đánh giá sẽ thay Mac Pro khi đã được bổ sung nhiều tùy chọn cấu hình mạnh, đồng thời hỗ trợ Thunderbolt 5 có thể kết nối để gộp tài nguyên SoC lại với nhau, tạo ra cụm máy mạnh mẽ cho các tác vụ AI.

Đầu tháng 3, Apple cũng ngừng sản xuất Pro Display XDR, màn hình đắt đỏ ra mắt cùng với Mac Pro năm 2019.

Bảo Lâm (theo 9to5mac, Tom's Hardware)