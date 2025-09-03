Apple muốn sản xuất iPhone bằng robot

Apple được cho là đang gây áp lực lên các nhà cung cấp, yêu cầu đầu tư vào tự động hóa để giảm chi phí hoặc bị cắt đơn hàng.

Theo DigiTimes, Apple đang yêu cầu đối tác sản xuất đầu tư mạnh vào tự động hóa, triển khai robot trong dây chuyền sản xuất. Hãng coi đây là tiêu chí tiên quyết để trao các hợp đồng mới trong tương lai.

Một trong những chi phí lớn nhất để sản xuất iPhone, bên cạnh linh kiện, là lực lượng công nhân khổng lồ tại các nhà máy lắp ráp như Foxconn. Động thái của Apple nhằm giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công, đồng thời đề phòng các sự kiện bất khả kháng như Covid 19. Robot cũng giúp chuẩn hóa chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất khác nhau và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Yêu cầu này không chỉ áp dụng cho iPhone mà còn cho tất cả sản phẩm chủ lực khác của hãng như iPad, Mac và Apple Watch.

Daisy, robot tái chế iPhone. Ảnh: Apple

Theo PhoneArena, Apple từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sử dụng robot trong sản xuất, nhưng giờ chuyển thành yêu cầu bắt buộc vì nhu cầu cấp bách. Cách này giúp họ giảm phụ thuộc vào lực lượng lao động giá rẻ ở châu Á, thậm chí có thể đưa việc sản xuất iPhone về Mỹ.

Tuy nhiên, đối tác sẽ tự chi trả cho việc nâng cấp hệ thống tự động hóa, thay vì được hỗ trợ tài chính. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách Apple quản lý chuỗi cung ứng, vì trước đây họ vẫn đầu tư công cụ và máy móc cho đối tác để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng

Việc chuyển đổi sang hệ thống sản xuất bằng robot đòi hỏi đối tác của Apple phải chi một khoản đầu tư lớn, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận Một số công ty được cho là đã bị gián đoạn sản xuất khi thực hiện quá trình này.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)