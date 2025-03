Apple lỗ hơn một tỷ USD mỗi năm để cạnh tranh Netflix

Dịch vụ Apple TV+ đang lỗ hơn một tỷ USD mỗi năm do đầu tư nhiều vào nội dung để cạnh tranh với Netflix.

Theo báo cáo của The Information, Apple đang chi cho các dự án làm nội dung trên Apple TV+ khoảng 4,5 tỷ USD mỗi năm. Với số người dùng đăng ký khoảng 45 triệu, hãng vẫn đang lỗ khoảng một tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, riêng trong quý IV/2024, đối thủ Netflix có thêm 18,9 triệu người dùng mới và hiện có hơn 300 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu.

Dịch vụ Apple TV+ trên các thiết bị của "Quả táo". Ảnh: The Verge

Vẫn có điểm sáng trong mảng kinh doanh nội dung của "Quả táo" khi các dịch vụ Apple TV+, Apple Music, App Store tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 26,3 tỷ USD trong quý cuối cùng năm 2024.

Khoản lỗ một tỷ USD không làm Apple quá lo lắng bởi tình hình kinh doanh chung vẫn khả quan. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2024, hãng công bố doanh thu 391 tỷ USD và lợi nhuận ròng là 93,7 tỷ USD.

Apple TV+ được cho là vẫn trong giai đoạn "đốt tiền" để làm phong phú nội dung, thu hút người dùng mới. Dịch vụ có nhiều series phim ăn khách như Severance, Silo, Shrinking, Bad Sisters, Slow Horses, Palm Royale và Masters of the Air. Một số còn đoạt giải Emmy như Ted Lasso hay Oscar như Killers of the Flower Moon, CODA.

Apple TV+ có giá 9,99 USD/tháng tại Mỹ và 179.000 đồng/tháng tại Việt Nam. Đây là dịch vụ phát trực tuyến hiếm hoi không có gói giá rẻ có hỗ trợ quảng cáo. Trong khi đó, các đối thủ như Netflix có gói rẻ nhất khoảng 70.000 đồng xem trên mobile để phù hợp với nhiều người dùng.

Dịch vụ trực tuyến của Apple ra mắt tháng 11/2019, hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Công ty có chương trình miễn phí ba tháng đầu tiên cho người dùng mới mua iPhone, iPad, MacBook.

Hoài Anh