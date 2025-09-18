Apple lần đầu sử dụng màn hình ProMotion trên iPhone 17 bản thường

iPhone 17 sử dụng màn hình ProMotion 120Hz, cho trải nghiệm mượt mà, tự động điều chỉnh từ 10Hz đến 120Hz tối ưu hiển thị và tiết kiệm pin.

Màn hình ProMotion do Apple phát triển, lần đầu ra mắt trên iPad Pro năm 2017 và sau đó có mặt trên một số dòng iPhone, iPad, MacBook. Trước đó, loại màn hình này chỉ được ứng dụng trên các dòng iPhone Pro hay Pro Max. Tuy nhiên, năm nay, khi ra mắt iPhone 17, Apple khiến các tín đồ bất ngờ khi sử dụng ProMotion trên bản thường, kéo gần khoảng cách dòng tiêu chuẩn và dòng Pro.

Màn hình iPhone 17 sở hữu tần số quét cao mang đến trải nghiệm mượt mà, nhanh nhạy hơn. Ảnh: Apple

Theo đó, iPhone 17 sử dụng màn hình ProMotion với tần số quét thích ứng 120Hz. Nhờ tần số quét cao, thao tác cuộn, vuốt hay hiệu ứng chuyển động trở nên trơn tru hơn nhiều so với màn hình 60Hz trên iPhone 16, đồng thời giảm độ trễ cảm ứng, giúp phản hồi gần như tức thì. Kết hợp cùng các công nghệ như True Tone và HDR, ProMotion còn nâng cao chất lượng hình ảnh, màu sắc trung thực và độ tương phản rõ nét. Đặc biệt, cơ chế điều chỉnh linh hoạt giúp thiết bị duy trì trải nghiệm mượt mà nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng, kéo dài thời lượng pin.

Bên cạnh đó, kích thước màn hình của iPhone 17 là 6.3 inch với viền mỏng hơn, cho không gian hiển thị rộng rãi, độ sáng ngoài trời đỉnh cao 3000 nits giúp sử dụng tốt dưới trời nắng gắt. Bề mặt được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần, đảm bảo an tâm trong sử dụng hàng ngày.

iPhone 17 ra mắt với 5 tùy chọn màu sắc: gồm Lavender (tím oải hương), Mist Blue (xanh lam khói), black (đen), White (trắng), và Sage (xanh lá xô thơm). Ảnh: Apple

Bên cạnh thiết kế, iPhone 17 còn thu hút người dùng nhờ chip A19 tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất CPU và GPU vượt trội, xử lý mượt mọi tác vụ và tối ưu Apple Intelligence. Nhờ chip A19, thiết bị có thời lượng pin cả ngày, thời gian xem video dài hơn 8 giờ so với iPhone 16. Đồng thời sạc nhanh cũng được nâng cấp, người dùng chỉ cần 20 phút để sạc 50% pin, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng.

Ngoài ra, camera góc siêu rộng cũng được nâng cấp lên độ phân giải 48MP, gấp 4 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Nhờ đó cho phép người dùng chụp những bức ảnh phong cảnh, kiến trúc hay macro với độ chi tiết cao.

Đột phá lớn nhất là camera trước Center Stage hoàn toàn mới. Với cảm biến lớn gần gấp đôi và có dạng hình vuông độc đáo, người dùng có thể chụp ảnh selfie ngang mà không cần xoay điện thoại. AI sẽ tự động điều chỉnh khung hình để mọi người luôn có mặt trong bức ảnh. Quay video selfie cũng trở nên ổn định, mượt mà như sử dụng Action Mode trên camera sau. Các phiên bản iPhone 17 sẽ bắt đầu với dung lượng lưu trữ từ 256GB, mang lại không gian thoải mái hơn cho hình ảnh, video và ứng dụng.

Phiên bản Giá tại Mỹ Giá dự kiến tại Việt Nam iPhone 17 256GB Từ 799 USD Từ 24,99 triệu đồng iPhone 17 512GB Từ 999 USD Từ 31,49 triệu đồng *Bảng giá được cập nhật ngày 16/9 và có thể thay đổi nhẹ khi sản phẩm chính thức mở bán.

Tại hệ thống Thế Giới Di Động khi đặt mua iPhone 17 Series (gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air người dùng có cơ hội nhận hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, nếu đơn vị giao trễ, người dùng sẽ được tặng một triệu (thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng). Người dùng có cơ hội trả sau với lãi suất 0%, trả trước chỉ từ 10%, thời hạn 6 - 12 tháng (hỗ trợ thẻ tín dụng và nhà tài chính).

Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động còn có chính sách: thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu đồng; giảm đến 2,5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví; mua kèm iPad giảm 2 triệu đồng, MacBook giảm 3 triệu đồng...; tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng mua sản phẩm phụ kiện khác (trừ Apple)... cùng hàng loạt khuyến mãi khác.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Hệ thống có mạng lưới hàng nghìn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành.

