Điện thoại Apple iPhone 12Pro Max được coi là "trùm cuối" của dòng iPhone 12, là chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước đến nay với kích thước 6,7 inch. Chiều cao máy là 160,8 mm, chiều rộng 78,1 mm, độ dày vẫn 7,4 mm như các dòng máy iPhone 12 khác. So với Apple iPhone 12Pro, Apple iPhone 12Pro Max còn cho chất lượng hình ảnh đẹp hơn nhờ khả năng Zoom quang học 2,5x, phóng to hình ảnh tới 2,5 lần mà chất lượng không thay đổi, ống kính tele mới tiêu cự 65 mm, chụp sắc nét ở cự ly xa. iPhone 12 Pro Max có cảm biến lớn hơn 47% so với trên iPhone 12 Pro, với điểm ảnh 1.7μm. Tính năng chống rung quang học thay đổi cảm biến sensor-shift OIS mang tới hiệu quả chống rung gấp 5 lần so với OIS thông thường. Thời lượng pin ở chế độ phát video là 20 giờ. Máy có các màu bạc, đen, trắng vàng, xanh dương. Phiên bản dung lượng 128 GB có giá gốc 32,99 triệu đồng, từ giờ đến hết tháng 6 ưu đãi 11% còn 29,39 triệu đồng (trừ màu trắng vàng).