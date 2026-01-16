Apple gặp khủng hoảng vật liệu thô do cơn sốt AI

Apple đang đối mặt với việc thiếu hụt vải sợi thủy tinh cao cấp, vật liệu chính để sản xuất bảng mạch PCB, đế chip.

Sự bùng nổ AI không chỉ gây ra tình trạng khan hiếm GPU mà còn rút cạn nguồn cung các vật liệu thô cơ bản. Theo Nikkei Asia, Apple đang nỗ lực tìm nguồn cung vải sợi thủy tinh cao cấp - thành phần thiết yếu để sản xuất bảng mạch in PCB và đế chip cho iPhone và các thiết bị thế hệ mới. Vấn đề lớn nhất của Apple là các loại vải sợi thủy tinh tiên tiến nhất thế giới hiện gần như được sản xuất độc quyền bởi công ty Nitto Boseki (Nittobo) của Nhật Bản.

Trước đây, Apple là một trong số ít các công ty sử dụng vải sợi thủy tinh cao cấp của Nittobo cho các dòng chip tùy chỉnh của mình. Tuy nhiên, làn sóng AI thay đổi hoàn toàn tình trạng này khi các công ty công nghệ lớn như Nvidia, Google, Amazon, AMD và Qualcomm đều đồng loạt mua vật liệu cùng một nguồn cung để phục vụ cho chip AI hiệu suất cao. Bên cạnh đó, nhu cầu tăng đột biến từ các trung tâm dữ liệu AI khiến năng lực sản xuất vốn đã hạn chế của Nittobo rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Bảng mạch PCB của iPhone 15 Pro Max. Ảnh: iFixit

Để đảm bảo chuỗi cung ứng cho các sản phẩm năm 2026, Apple phải thực hiện bước đi hiếm thấy. Đầu tiên, hãng được cho là đã cử nhân viên sang Nhật Bản từ mùa thu 2025 để trực tiếp giám sát tại Mitsubishi Gas Chemical, đơn vị sản xuất vật liệu đế chip sử dụng sợi của Nittobo. Ngoài ra, hãng tiếp cận các quan chức chính phủ Nhật Bản nhờ hỗ trợ đảm bảo nguồn cung. Apple cũng đang cố gắng thẩm định các nhà cung cấp nhỏ hơn như Grace Fabric Technology.

Các nhà cung cấp tiềm năng đang cố gắng mở rộng quy mô sản xuất, nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết việc đạt chất lượng ổn định theo yêu cầu khắt khe của Apple vẫn còn khó khăn vì mỗi sợi thủy tinh phải đạt độ mỏng, đồng nhất tuyệt đối và không có khiếm khuyết. Vải sợi thủy tinh nằm sâu trong đế chip, một khi đã lắp ráp sẽ không thể sửa chữa hay thay thế.

Apple cũng cân nhắc sử dụng loại vải thủy tinh cấp thấp hơn như một giải pháp tạm thời, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này rất rủi ro. Việc hạ cấp vật liệu đòi hỏi một quy trình kiểm chứng kéo dài và không giúp ích nhiều cho việc giải quyết thiếu hụt nguồn cung của hãng trong năm 2026.

Huy Đức (theo Macrumors)