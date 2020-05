Apple được cấp bằng sáng chế ghế ngồi trên xe tự lái

Bằng sáng chế cho xe tự lái "Apple Car" có thể thay đổi hoàn toàn thiết kế trên ôtô cả về tính năng an toàn lẫn vị trí ghế ngồi.

Apple vừa được Cơ quan Bản quyền và Thương hiệu Mỹ (U.S. Patent and Trademark Office - PTO) cấp bằng sáng chế mới về ôtô. Những thiết kế mới có thể làm thay đổi cách mọi người ngồi và lái xe. Ôtô truyền thống thường sắp xếp ghế ngồi theo hàng, nhưng "Apple Car" cho phép ngồi đối diện nhau. Xe tự lái của hãng sẽ giống một căn phòng, mọi người có thể dễ dàng trò chuyện, trao đổi với nhau hơn.

Bằng sáng chế mới của Apple có thể làm thay đổi cách thiết kế xe hơi truyền thống từ cách lắp đặt ghế ngồi đến hệ thống an toàn khi xảy ra tai nạn.

Thay đổi này sẽ dẫn đến các nguy cơ an toàn trong trường hợp va chạm. Để giải quyết vấn đề, Apple lắp đặt các túi khí để đảm bảo người ngồi trong xe không bị văng vào nhau, hoặc va chạm vào các bộ phận khác của xe. Các kỹ sư cũng tính toán khả năng chịu đựng của cơ thể sau cú va chạm.

Trong bằng sáng chế của mình, Apple mô tả: "Khi phát hiện va chạm xảy ra, hệ thống an toàn có thể kích hoạt các túi khí ở cạnh cửa sổ và trước mặt, đảm bảo hành khách không bị văng về phía trước hoặc bị va đập vào thành xe. Ngoài ra, túi khí cũng có thể được kích hoạt ngay từ dây an toàn. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng, hệ thống túi khí ở cabin có thể tự động tạo thành các vách ngăn, không để các vật thể trong xe văng ngược vào hành khách.

Theo cách tiếp cận của Apple, bất cứ khi nào hệ thống cảm biến phát hiện ra một tác động bất thường, hệ thống ghế sẽ tự động "nhích" ngược chiều để triệt tiêu bớt động lực. Bằng cách này, hành khách sẽ cảm thấy ít bị tác động hơn, giảm cú sốc và hạn chế nguy cơ chấn thương. Việc di chuyển ghế ngồi cũng hạn chế tay, chân hành khách va vào nhau khi ngồi đối diện.

Ghế ngồi có thể tự điều chỉnh để triệt tiêu bớt động lực, hạn chế hai người đối diện va chạm vào nhau.

Theo các chuyên gia nghiên cứu thị trường, Apple có vẻ đang rất nghiêm túc về việc thiết kế một chiếc xe tự lái của riêng mình. Trước đó vào tháng 8/2018, các kỹ sư của họ đã thiết kế lại hệ thống ghế ngồi, cho phép chúng tự thay đổi vị trí để bảo vệ hành khách trước khi va chạm xảy ra. Tháng 1/2019, Apple đề xuất sử dụng hệ thống ghế đặc biệt, đảm bảo an toàn cho tài xê. Đến tháng 11, các kỹ sư của hãng tiếp tục xin cấp bằng sáng chế về cách sử dụng các bộ phận phát sáng trên ghế ngồi để hướng dẫn cách sử dụng các tính năng an toàn. Tháng 2/2020 họ đề cập đến việc ghế và dây an toàn có thể tự động điều chỉnh để người dùng cảm thấy thoải mái nhất.

Hàng năm Apple đều chi một khoản tiền lớn dành cho nghiên cứu. Mỗi tuần đều có rất nhiều bằng sáng chế được nộp lên. Tuy nhiên, không phải bất kỳ phát minh nào cũng sẽ được hiện thực hoá trong tương lai.

Khương Nha (theo Appleinsider)