Apple được cảnh báo đối mặt 'khoảnh khắc BlackBerry'

Apple được đánh giá đi bên lề thị trường AI và nếu không kịp thay đổi, công ty có thể rơi vào tình cảnh giống BlackBerry trong cuộc đua smartphone giai đoạn đầu.

"Apple không thể nhìn bữa tiệc AI qua cửa sổ. Đã đến lúc công ty Cupertino phải có động thái lớn trong đổi mới AI để tránh 'khoảnh khắc BlackBerry' tiếp theo", Dan Ives, nhà phân tích của Wedbush Securities, viết trên X ngày 9/8.

Khác với giọng điệu lạc quan thường thấy của ông dành cho Apple, Ives đưa ra lời cảnh báo: Phải mạnh dạn nhập cuộc nếu không muốn thành BlackBerry tiếp theo. BlackBerry từng ngủ quên trên chiến thắng, "cố thủ" với quan điểm riêng về kinh doanh điện thoại nhiều năm. Đến khi iPhone xuất hiện, hãng cũng thay đổi nhưng chậm chạp, không thể bắt nhịp và cuối cùng dần mất hết thị phần.

Chuyên gia này cho rằng trong khi các đối thủ OpenAI, Microsoft, Google, Meta và Amazon đang chạy đua để đổi mới AI, Apple cũng thể hiện sự quan tâm nhưng với tâm thế "ngồi trên ghế dài uống nước chanh".

"Với 2,4 tỷ thiết bị iOS, trong đó có 1,5 tỷ iPhone đang lưu hành, Apple nắm giữ một hệ sinh thái vô song, nhưng có nguy cơ đánh mất vị thế dẫn đầu nếu không có bước đi táo bạo về AI", Ives viết.

Bộ tính năng Apple Intelligence trên iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Nhà phân tích của Wedbush Securities cũng chỉ ra ba giải pháp hiện tại mà Apple cần làm để tránh rơi vào tình cảnh như BlackBerry. Trong đó, đầu tiên là tìm cách mua lại Perplexity - startup công cụ tìm kiếm AI có thể đóng vai trò nền tảng cho một Siri được "tái sinh". Ông đánh giá Perplexity đang sở hữu "một trong những công nghệ ấn tượng nhất thế giới AI", ước tính thương vụ tầm 30 tỷ USD, nhưng là "một cái giá nhỏ" so với tiềm năng kiếm tiền từ AI của Apple.

Việc thứ hai là thu hút nhân tài AI. Ives dùng từ "trì trệ" để nói về tốc độ đổi mới của Apple. Hãng phải cải tiến đội ngũ điều hành bằng các nhân tố về AI bên ngoài, đồng thời cảnh báo những lãnh đạo hiện tại, kể cả Tim Cook, đang "giậm chân tại chỗ".

Ngoài ra, chuyên gia của Wedbush Securities cho rằng nếu không tự phát triển AI sớm, họ có thể đặt cược vào Gemini của Google. Ông tin việc tích hợp sâu AI vào hệ sinh thái iPhone có thể giúp cả hai cùng phát triển. "OpenAI không phải là một đối tác khả thi lâu dài, và thời gian để Apple đặt cược đang cạn dần", Ives viết.

Theo CNBC, giới chuyên gia nhận định Apple chưa có vị trí rõ ràng trong tương lai của AI và việc hãng thiếu một chiến lược cụ thể ở lĩnh vực này có thể gây tổn hại đến doanh số iPhone. Bộ công cụ Apple Intelligence, từng được kỳ vọng giúp đẩy mạnh doanh số thiết bị Apple hơn nữa, nhưng thực tế chưa được đánh giá cao.

Còn theo WSJ, việc chậm chân trong cuộc đua AI có thể liên quan đến cách tiếp cận của Apple. Tháng trước, CEO Tim Cook nhấn mạnh công ty đang tăng cường chi tiêu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với "tính năng trên các nền tảng mang tính cá nhân, riêng tư và tích hợp liền mạch".

Trọng tâm là sự riêng tư, nhưng Apple lại đặt mình vào thế khó. Câu hỏi đặt ra là: liệu hãng có thể cung cấp AI thực sự cá nhân hóa để cạnh tranh với các đối thủ vốn có cách tiếp cận khác về quyền riêng tư hay không?

Để đảm bảo riêng tư, một số tính năng AI trên iPhone sử dụng dữ liệu cá nhân, xử lý bằng sức mạnh tính toán trên thiết bị. Điều này khác với đối thủ cạnh tranh vốn chuyển dữ liệu qua Internet đến máy chủ từ xa hoặc đám mây. Với nhu cầu phức tạp hơn, Apple chọn giải pháp mang tính an toàn, cũng như hợp tác với ChatGPT của OpenAI. Tuy vậy, điểm chung là việc chia sẻ dữ liệu với AI hạn chế hơn cho mục đích bảo vệ riêng tư, nhưng ngăn cản AI "học" được thói quen người dùng để phản hồi theo hướng thông minh hơn.

"Rõ ràng Cook đặt cược rằng giữa làn sóng công nghệ mới, niềm tin cũ về quyền riêng tư vẫn là công cụ bán hàng hiệu quả, ngay cả khi Apple chậm chân", WSJ bình luận.

Một số chuyên gia khác vẫn tin tưởng vào Apple. "Chiến lược AI chưa hoàn thiện vẫn là rào cản lớn nhất, nhưng Apple còn khoảng 1,5 năm để đưa ra một giải pháp thuyết phục", nhà phân tích Krish Sankar của TD Cowen viết trên blog.

Gene Munster, nhà sáng lập Deepwater Asset Management, cho biết áp lực đối với Apple trong lĩnh vực AI năm tới sẽ giảm đi sau khi công ty nâng cấp sức mạnh cho iPhone, Mac và Apple Watch. "AI sẽ là yếu tố tái định vị hoặc làm thay đổi thứ hạng trong ngành công nghệ, nhưng không phải năm nay hay năm tới", Munster nói với CNBC. "Apple vẫn có khả năng chiến thắng ở lĩnh vực AI bằng một sản phẩm tốt, dù đi sau đối thủ".

Bảo Lâm tổng hợp