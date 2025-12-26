Apple dừng sản xuất 25 thiết bị trong năm 2025

Bên cạnh sản phẩm được thay thế bằng các bản nâng cấp, năm nay Apple cũng ngừng sản xuất mẫu iPhone SE và iPhone Plus.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình lớn của Apple khi hãng thực hiện đợt thanh lọc danh mục sản phẩm diện rộng. Đa số thiết bị ngừng sản xuất để nhường chỗ cho bản nâng cấp cấu hình, nhưng cũng có một số dòng sản phẩm mang tính biểu tượng chính thức bị "khai tử".

Thay đổi đáng chú ý là việc Apple khai tử iPhone SE thế hệ ba vào tháng 2, ngay sau khi ra iPhone 16e. Có nghĩa, Apple đã hoàn toàn loại bỏ các công nghệ từng là biểu tượng trên iPhone như nút Home vật lý, cảm biến vân tay Touch ID, màn hình LCD và cổng Lightning. Điều này cũng đánh dấu sự kết thúc của thế hệ iPhone giá rẻ dựa trên iPhone 5s và iPhone 8, bắt đầu từ năm 2016.

Bên cạnh đó, dòng Plus bị thay bằng iPhone Air siêu mỏng. Apple hiện ngừng bán 14 Plus và 15 Plus, trong khi 16 Plus vẫn được bán, trở thành mẫu Plus cuối cùng trước khi bị xóa khỏi danh mục của hãng.

iPhone SE 3, smartphone giá rẻ của Apple bị khai tử hoàn toàn. Ảnh: Macrumors

Apple cũng dừng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sau khi bộ đôi 17 Pro trình làng. Hai mẫu tiêu chuẩn iPhone 14 và iPhone 15 có cùng số phận với "đàn anh" Plus.

Năm 2025 cũng chứng kiến Apple nâng cấp mạnh cấu hình cho tablet và máy tính. iPad Pro chuyển sang chip M5, iPad Air lên chip M3 và iPad gen 10 được làm mới với chip A16.

Đối với máy Mac, Apple gây bất ngờ khi nâng cấp Mac Studio lên chip M4 Max và M3 Ultra. Các dòng MacBook Air và MacBook Pro 14 inch cũng đồng loạt được tích hợp chip M mới nhất. Do đó, loạt model sử dụng chip thế hệ cũ bị dừng bán trên cửa hàng trực tuyến của Apple.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt thay thế cho thế hệ trước, dù không có nâng cấp về chip xử lý.

Ngoài ra, danh sách khai tử của Apple còn có hàng loạt phụ kiện và thiết bị đời đầu như kính Vision Pro dùng chip M2 được thay bằng bản dùng M5, tai nghe AirPods Pro 2 thay bằng AirPods Pro 3. Củ sạc 30 W được cải tiến lên loại 40 W hỗ trợ sạc nhanh 60 W, còn các phụ kiện sạc MagSafe chuẩn cũ và cáp chuyển đổi Lightning sang 3,5 mm cũng bị loại bỏ.

Việc dừng phụ kiện với cổng Lightning cho thấy Apple đã hoàn tất lộ trình chuyển đổi sang hệ sinh thái USB-C, kết thúc hơn một thập kỷ sử dụng kết nối độc quyền.

Huy Đức (theo Macrumors)