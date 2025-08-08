Apple dừng bán, giảm giá một số mẫu iPhone tại Việt Nam

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt dừng kinh doanh iPhone 11, 12 và 14 Plus trong khi một số mẫu khác cũng được điều chỉnh giảm 5-6%.

Từ đầu tuần, ba mẫu iPhone 11, 12 và 14 Plus đồng loạt ở tình trạng hết hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ. Đại diện một hệ thống giải thích đây là chiến lược chung của Apple nhằm tinh gọn danh mục, loại bỏ model không còn phù hợp xu hướng tiêu dùng mới tại thị trường Việt Nam. Hiện chỉ một số đại lý còn hàng tồn và thực hiện giảm giá 200.000-500.000 đồng để "dọn kho".

iPhone 11 và 12 đều đã ra mắt khá lâu, từ năm 2019-2000, trong khi iPhone 14 Plus cũng nằm trong diện tinh gọn, dù mới ra năm 2022 và các phiên bản khác thuộc iPhone 14 series vẫn đang được bán.

Theo đại diện hệ thống CellPhoneS, để tập trung vào phân khúc dưới 20 triệu đồng, các mẫu iPhone chủ lực mới sẽ thuộc dòng iPhone 13, 14 và 15. Công ty đã nhập bổ sung kho để đảm bảo đủ lượng hàng bán đến cuối năm, đặc biệt trong những tháng cao điểm sắp tới.

iPhone 12. Ảnh: Tuấn Hưng

Động thái mới khiến iPhone 13 trở thành điện thoại Apple chính hãng có giá rẻ nhất, dao động 11,3-11,5 triệu đồng. Mức này giảm khoảng 300.000-400.000 đồng so với cuối tháng 7. Các model dòng iPhone 14 hoặc 15 cũng được điều chỉnh giá tối đa 700.000 đồng tùy phiên bản dung lượng, màu sắc.

Theo Viettel Store, hệ thống hiện tập trung vào hai mẫu chủ lực ở phân khúc dưới 20 triệu đồng là iPhone 13 và 15 Plus. Trong đó, 15 Plus được đánh giá có giá tốt, hơn 19 triệu đồng, được người dùng lựa chọn nhờ màn hình lớn, pin tốt, sử dụng cổng USB-C mới thuận tiện.

Điều chỉnh mới cùng các khuyến mãi, voucher giảm giá trong ngày "siêu sale" 8/8 giúp giá iPhone trên sàn thương mại điện tử cũng rẻ hơn nhiều khi mua trực tiếp tại cửa hàng. Ví dụ, iPhone 15 Plus dung lượng 128 GB có giá hơn 19 triệu đồng, nhưng áp dụng mã còn 16,9 triệu đồng. Mức giảm 1-3 triệu đồng cũng áp dụng với nhiều mẫu iPhone khác.

Trong khi đó, đại diện FPT Shop cho biết doanh số bán hàng khả quan trong tháng 7 với mức tăng trưởng "khá cao" so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin gây bất ngờ bởi iPhone thường bán chậm vào tháng 7,8, khoảng thời gian trước khi iPhone thế hệ mới được công bố đầu tháng 9.

Tuấn Hưng