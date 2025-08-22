Apple để lộ ngày ra mắt iPhone 17

Dịch vụ Apple TV+ bất ngờ đăng thông tin sự kiện đặc biệt tiếp theo của hãng sẽ diễn ra vào 9/9, trùng với tin đồn về ngày ra mắt iPhone 17.

Theo tài khoản Twitter AppleLeaker, lời mời xem sự kiện ngày 9/9 xuất hiện trên ứng dụng AppleTV chỉ trong vài phút, sau đó bị gỡ bỏ. Nội dung "Apple Event 09.09.2025" xuất hiện ở ngay đầu trang tìm kiếm, đặt cạnh ngày ra mắt iPhone mới của các năm trước như 9/9/2024 hay 12/9/2023.

Apple không đưa ra phản hồi về sự việc.

Thông tin sự kiện ngày 9/9 xuất hiện ít phút trên ứng dụng AppleTV. Ảnh: AppleLeaker

Thiết kế logo Apple ở ảnh thông tin sự kiện cũng có nhiều nét giống với hình nền sử dụng trên MacBook Air thế hệ đầu, khiến một số chuyên gia dự đoán hãng có thể ẩn ý về việc ra mắt mẫu siêu mỏng iPhone 17 Air.

Đầu tháng này, một số nhà mạng ở Đức tiết lộ họ được thông báo về lễ ra mắt iPhone vào thứ Ba, 9/9 với trang iPhone Ticker. Trong khi đó, trang công nghệ Apple Insider cũng đưa tin hãng sẽ tránh tổ chức sự kiện vào 11/9 - ngày nước Mỹ tưởng niệm nạn nhân trong vụ khủng bố năm 2001. Do đó, nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu điện thoại mới vào 9/9, cho đặt hàng trước từ 10/9 và giao máy đến tay người dùng vào 19/9.

Logo Apple với thiết kế gợi nhớ hình nền của MacBook Air thế hệ đầu tiên trong thông tin sự kiện. Ảnh: AppleLeaker

Theo nguồn tin củaVnExpress, Việt Nam có thể nằm trong danh sách bán iPhone 17 đợt đầu cùng các thị trường lớn như Mỹ, Singapore ngày 19/9. Điện thoại mới dự kiến ra mắt vào 9/9, có thể cho đặt hàng sớm nhất ngày 12/9.

Năm 2023 và 2024, iPhone 15 và 16 được bán tại Việt Nam chỉ sau một tuần so với các thị trường sớm nhất toàn cầu. Do đó, nhiều người quyết định chờ để mua hàng chính hãng, dần bỏ thói quen chọn hàng xách tay. Việt Nam cũng là một trong những thị trường có doanh số iPhone giai đoạn đầu tăng trưởng mạnh. Nhờ phân phối chính hãng sớm, doanh thu đều vượt mức một nghìn tỷ đồng vào ngày lên kệ.

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Hoài Anh