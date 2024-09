Apple có thể tăng giá khởi điểm iPhone 16 Pro

Apple có thể loại bỏ dung lượng 128 GB trên iPhone 16 Pro và thay bằng phiên bản 256 GB, khiến giá khởi điểm tăng.

Bốn màu mới được cho là của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Ảnh:X/Sonny Dickson

Khi thế hệ iPhone 15 ra mắt năm ngoái, Apple không nâng giá trực tiếp, nhưng bỏ phiên bản dung lượng thấp nhất 128 GB trên iPhone 15 Pro Max và bắt đầu từ 256 GB, dẫn đến giá khởi điểm của phiên bản này tăng lên 1.199 USD.

Apple được cho là sẽ áp dụng chiến lược tương tự đối với iPhone 16 Pro. Theo báo cáo mới của công ty nghiên cứu TrendForce, Apple dự kiến bán ra hai mẫu iPhone 16 Pro và 16 Pro Max với dung lượng lưu trữ tối thiểu 256 GB, loại bỏ tùy chọn 128 GB trên phiên bản Pro. Nói cách khác, người dùng sẽ phải chi nhiều tiền hơn để sở hữu iPhone 16 Pro bản thấp nhất.

Các mẫu iPhone mới luôn được nâng cấp phần cứng và tính năng, nhưng Apple thường không tăng giá bán lẻ. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong năm nay do thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh gay gắt và nhiều vấn đề đến từ chuỗi cung ứng cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Theo các báo cáo trước đó, thế hệ iPhone 15 ra mắt năm ngoái có chi phí sản xuất cao hơn nhiều so với iPhone 14. Trong đó, iPhone 15 Pro Max lên đến 558 USD, hơn 12% so với 14 Pro Max. Theo công ty nghiên cứu Fomalhaut Techno Solutions tại Tokyo, lợi nhuận của Apple sẽ bị ảnh hưởng nếu công ty tiếp tục chấp nhận giữ giá sản phẩm trong khi chi phí tăng. Điều này có thể khiến Apple chọn điều chỉnh giá bán lẻ thế hệ iPhone 16. Ngoài ra, việc tăng giá cũng có thể do yêu cầu nâng cấp phần cứng cần thiết để sử dụng Apple Intelligence, trong đó các model tiêu chuẩn sẽ có RAM 8 GB thay vì 6 GB của thế hệ trước.

Tuy nhiên, Apple cũng được cho là sẽ thận trọng vì thị phần của hãng tại các thị trường lớn như Trung Quốc giảm sút trong khi thiết kế sản phẩm không có nhiều thay đổi để tăng giá. Bên cạnh đó, theo Economic Times, nhà sản xuất iPhone dự kiến có thể giảm chi phí sản xuất khoảng 10% thông qua việc sản xuất các mẫu Pro tại Ấn Độ.

Loạt iPhone 16 được công bố ngày 9/9 tại trụ sở Apple Park. Hãng có thể trang bị cho toàn bộ iPhone thế hệ mới nút chụp riêng với công nghệ cảm biến lực ở cạnh phải. iPhone 16 Pro và 16 Pro Max có màn hình lớn hơn, trang bị chip A18 Pro, nâng cấp mạnh về camera, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, đồng thời sử dụng hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene.

Huy Đức