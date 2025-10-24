Apple có thể ra ba mẫu iPhone hoàn toàn mới

Một số nguồn tin cho biết Apple đang lên kế hoạch thay đổi hoàn toàn iPhone tương lai bằng việc giới thiệu các dòng mới trong ba năm tới.

Thông tin về ba phiên bản iPhone được tài khoản yeux1122, một trong những nguồn rò rỉ uy tín tại Hàn Quốc, chia sẻ trên Naver dựa trên thông tin thu thập từ các công ty nghiên cứu linh kiện.

Sản phẩm đầu tiên là mẫu điện thoại gập với thiết kế tương tự Galaxy Z Fold của Samsung, nhiều khả năng ra mắt cuối 2026. Máy sẽ sử dụng màn hình LTPO+ OLED dẻo có thể mở ra với kích thước xấp xỉ một chiếc iPad mini. Apple được cho là sẽ sử dụng khung giữa bằng kính cấu trúc để hạn chế nếp gấp màn hình. Đây cũng có thể là iPhone đầu tiên trang bị công nghệ Face ID và camera trước ẩn dưới màn hình.

Một ý tưởng về iPhone màn hình tràn viền ra mắt năm 2027. Ảnh: Macrumors

Trong năm 2027, Apple cũng sẽ công bố mẫu điện thoại đặc biệt, tập trung vào thiết kế, nhằm kỷ niệm 20 năm iPhone ra đời. Máy vẫn có dạng thanh nhưng có màn hình OLED không viền. Apple dự kiến sử dụng lớp khuếch tán ánh sáng hình miệng núi lửa trong màn hình để cân bằng độ sáng, đảm bảo đồng đều trên tất cả khu vực. Hãng cũng sẽ ứng dụng công nghệ nhận dạng tích hợp dưới màn hình, tức hệ thống Face ID, camera trước và các cảm biến được ẩn dưới bề mặt màn hình.

Sang năm 2028, một mẫu iPhone gập dạng vỏ sò sẽ xuất hiện, nhấn mạnh sự gọn nhẹ. Hãng cũng tập trung hạn chế nếp gấp thông qua thiết kế đường cong xung quanh khu vực bản lề, giúp phần gập hòa tự nhiên vào thân máy, giảm sự chú ý của mắt và cảm nhận của tay. Màn hình ngoài có khả năng hiển thị thông báo, Shortcuts hỗ trợ AI và các thông tin đơn giản khác.

Cùng sự ra mắt của iPhone Air năm nay, Apple được đánh giá đang đa dạng hóa dòng sản phẩm vốn đã ra đời 18 năm. Thông tin trên cũng tương đồng với trang Instant Digital rằng Apple đang chuẩn bị triển khai mỗi năm một mẫu ‌iPhone có thiết kế mới.

Tài khoản yeux1122 từng chia sẻ thông tin chính xác về các tùy chọn màu sắc trên iPhone 17 và iPhone Air, dung lượng pin và thiết kế của iPhone Air, cũng như thiết kế bên trong của iPhone 17 Pro Max.

Huy Đức (theo Macrumors, Instant Digital)