Apple có thể không ra mắt iPhone SE 4

Apple có thể hủy dự án iPhone SE thế hệ mới do nhu cầu của người dùng với những dòng iPhone giá thấp không như kỳ vọng.

Theo nhà phân tích Ming Chi Kuo, nhu cầu của thị trường với các mẫu iPhone tầm trung và thấp cấp như iPhone SE‌ 3, 13 mini và 14 Plus liên tục thấp hơn so với dự kiến của hãng. Hiện Apple đã ngừng sản sản xuất dòng iPhone mini với màn hình 5,4 inch sau khi doanh số kém xa mong đợi. Mẫu iPhone 14 Plus với màn hình 6,7 inch ra mắt hồi tháng 9 cũng không được người dùng quan tâm.

Vì vậy, Apple được cho là sẽ tập trung vào các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2023 và 2024 thay vì cho phát triển iPhone SE thế hệ mới. Tuy nhiên, cũng có khả năng hãng sẽ lùi thời gian công bố, sử dụng các linh kiện giá rẻ hơn và thay đổi thiết kế so với kế hoạch ban đầu cho model này để có mức giá tốt nhất khi ra mắt.

Ảnh mô phỏng iPhone SE thế hệ thứ tư. Ảnh:Macrumors

Trước đó, nhà phân tích Ross Young cho biết Apple giới thiệu iPhone SE 4 vào năm 2024 cùng iPhone 16 series. Sản phẩm sử dụng thiết kế giống iPhone XR có màn hình tai thỏ kích thước 6,1 inch, lớn hơn mức 4,7 inch trên bản SE hiện tại.

Ông Kuo cho rằng màn hình tai thỏ khiến cho sản phẩm có giá cao, vì vậy nếu duy trì dự án, Apple sẽ phải xem xét lại việc định vị sản phẩm ở phân khúc nào và mức lợi nhuận ra sao. Cắt giảm các sản phẩm không quan trọng như SE 4 sẽ giúp Apple vượt qua những thách thức của suy thoái kinh tế toàn cầu năm tới.

Huy Đức

Huy Đức