Apple có thể đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Apple được cho là đang thử nghiệm mẫu iPhone gập dạng vỏ sò song song với iPhone gập dạng cuốn sách, nhưng chưa chốt kế hoạch thương mại hóa.

Theo Fixed Focus Digital, tài khoản nổi tiếng về các tin rò rỉ trên Weibo, các kỹ sư của Apple đã hoàn tất thử nghiệm mẫu iPhone gập với kiểu dáng tương tự Galaxy Z Flip của Samsung. Tuy nhiên, hãng vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc đưa thiết bị vào dây chuyền sản xuất đại trà.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Apple sẽ giới thiệu mẫu iPhone gập đầu tiên với thiết kế mở ngang giống Galaxy Z Fold vào mùa thu 2026. Máy được dự đoán có màn hình trong 5,5 inch, khi mở tương đương máy tính bảng iPad mini 7,8 inch.

Một ý tưởng iPhone gập vỏ sò. Ảnh: Apple Insider

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg nhận định Apple có thể muốn chờ xem phản hồi của thị trường đối với mẫu iPhone gập đầu tiên trước khi tiến tới các kiểu dáng khác. Nếu thuận lợi, iPhone gập dọc có thể ra mắt sớm nhất trong năm 2027. Một trong những lý do hãng chậm chân hơn các đối thủ trong phân khúc điện thoại gập là sự cầu toàn về phần cứng. Apple đã làm việc với Samsung để phát triển một loại màn hình gập không có nếp gấp - nhược điểm tồn tại trên hầu hết smartphone gập hiện nay.

Samsung Galaxy Z Flip hiện là điện thoại gập vỏ sò bán chạy nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin thị trường smartphone gập sẽ không còn bị coi là "ngách" khi có sự tham gia của Apple.

Apple có thể sẽ hé lộ những thông tin đầu tiên về hệ điều hành tối ưu hóa cho màn hình gập tại sự kiện WWDC vào tháng 6, tạo bước đệm cho việc ra mắt máy gập cùng với thế hệ iPhone 18 vào tháng 9.

Huy Đức (theo 9to5Mac, PhoneArena, TechRadar)