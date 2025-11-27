Apple có thể đã khắc phục nếp gấp màn hình iPhone Fold

Apple được cho là đã xử lý được nếp gấp - nhược điểm lớn nhất của smartphone màn hình gập và chuẩn bị sản xuất hàng loạt với giá dự kiến 2.400 USD.

Trang Apple Insider dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng rằng Apple đang đẩy nhanh quá trình ra mắt mẫu smartphone gập đầu tiên, có thể có tên iPhone Fold. Trong khi đó, theo UDN, Apple đạt được bước đột phá quan trọng khi giải quyết được vấn đề kỹ thuật, giúp iPhone Fold trở thành thiết bị đầu tiên có màn hình không nếp gấp, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng. Các mẫu điện thoại gập hiện nay thường xuất hiện nếp hằn ở giữa sau một thời gian sử dụng, thậm chí có thể dẫn đến nứt, vỡ màn hình.

Ý tưởng iPhone Fold. Ảnh: Apple Insider

Màn hình gập bên trong do Samsung cung cấp, nhưng Apple được cho là đã tự thiết kế cấu trúc panel, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép dán tấm nền. Ngoài ra, hãng cũng làm việc với hai nhà cung cấp Shin Zu Shing và Amphenol để tạo bản lề có độ bền cao, được sản xuất từ kim loại lỏng nhằm giảm thiểu biến dạng.

Nguồn tin cũng cho biết Foxconn đã thiết lập một dây chuyền sản xuất riêng cho iPhone Fold, cho thấy thiết bị đã chuyển từ giai đoạn tạo mẫu thử nghiệm sang khâu xác minh kỹ thuật và tiến gần hơn tới sản xuất hàng loạt.

Theo 9to5Mac, iPhone gập sẽ có màn hình chính 7,5 inch, màn hình ngoài 5,5 inch. Máy có số đo 4,8 mm khi mở, mỏng hơn iPhone Air, và khoảng 9 mm khi gập. Dự báo mới nhất từ các nhà phân tích chuỗi cung ứng cho thấy iPhone Fold có giá rất cao. Dựa trên chi phí linh kiện cốt lõi, như màn hình gập không nếp gấp và hệ thống bản lề phức tạp, máy có thể được bán ở mức 2.400 USD (58,5 triệu đồng), đắt ngang MacBook Pro 16 inch và cao hơn nhiều so với các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold (1.700 USD), Google Pixel Fold (1.800 USD).

Việc Apple tham gia phân khúc điện thoại gập, dự kiến vào năm 2026, được kỳ vọng tạo ra một cú hích trong bối cảnh thị trường smartphone có dấu hiệu bão hòa và chu kỳ nâng cấp của người dùng bị kéo dài. Dù giá cao, iPhone Fold vẫn có thể đạt doanh số 5,4 triệu thiết bị trong năm tới, chủ yếu nhờ vào nhóm người dùng tiên phong, khách hàng cao cấp.

Apple nổi tiếng với chiến lược không vội vã ra mắt sản phẩm có công nghệ mới cho đến khi chúng thực sự hoàn thiện. Nếu iPhone Fold không còn nếp gấp, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn, cho phép hãng định hình lại kỳ vọng về giá và chất lượng trong phân khúc smartphone cao cấp.

Huy Đức (theo Apple Insider, 9to5Mac)