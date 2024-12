Apple chọn Lightroom là ứng dụng macOS tốt nhất năm

Lightroom được đánh giá là ứng dụng chỉnh sửa ảnh hiệu quả trên máy Mac nhờ ứng dụng AI trong năm 2024.

Apple công bố các ứng dụng, trò chơi xuất sắc trên loạt nền tảng của hãng thông qua giải thưởng App Store Award 2024. Đội ngũ biên tập viên App Store tuyển chọn phần mềm nổi bật dựa trên yếu tố trải nghiệm người dùng, thiết kế và tính đổi mới.

Ứng dụng cho iPhone của năm: Kino

Kino Pro Video Camera.

Kino được Apple đánh giá cao nhờ giao diện, tính năng giúp người dùng thể hiện cuộc sống đời thường ở góc nhìn điện ảnh với các bộ lọc lấy cảm hứng từ phim và các công cụ điều khiển mới.

Phần mềm được giới thiệu là Pro Video Camera nhưng cách sử dụng tối giản, dành cho cả người ít am hiểu. Chỉ cần bấm nút quay, Kino sẽ hỗ trợ tạo video với loạt cài đặt màu theo phong cách chuyên nghiệp. Phần mềm có giá 249.000 đồng trên App Store.

Ứng dụng iPad của năm: Moises

Giao diện của Moises.

Moises là phần mềm sử dụng AI để trích xuất hoặc loại bỏ giọng hát, nhạc cụ khỏi bất kỳ bài hát nào do người dùng nhập vào. Người dùng có thể tận dụng Moises để tạo ra các bản beat cho việc thu âm mới hoặc phối với nhạc cụ khác. Moises hoạt động tốt với các loại nhạc cụ phổ biến như guitar, trống, piano.

Ứng dụng cho Mac của năm: Adobe Lightroom

Giao diện Lightroom trên máy Mac.

Phần mềm chỉnh sửa, phân loại ảnh hàng loạt của Adobe đã nổi tiếng nhiều năm nhưng được Apple vinh danh nhờ các công cụ mới có tính hiệu quả cao ứng dụng AI. Trong đó, Quick Actions sẽ gợi ý ngay những chỉnh sửa tốt nhất cho ảnh trong khi Generative Remove được cải tiến giúp xóa dễ dàng các vật thể với thao tác đơn giản.

Ứng dụng cho Apple Watch của năm: Lumy

Giao diện Lumy trên Apple Watch.

Lumy là ứng dụng hỗ trợ người dùng muốn theo dõi chu kỳ, ánh sáng của mặt trời và lập kế hoạch cho các hoạt động bên ngoài. Điều này có thể hữu ích với những người chụp ảnh, "căn" thời gian để có các bức hình hoàng hôn đẹp hay đơn giản là kế hoạch đi bộ, ngắm bình minh.

Trò chơi của năm: AFK Journey

AFK Journey trên iPhone.

AFK Journey do Farlight Games phát triển là thể loại game phiêu lưu đậm chất chiến thuật được Apple đánh giá cao ở việc đa dạng các pha hành động, cốt truyện phong phú cho người chơi trên iPhone, iPad. Trò chơi lột xác so với phiên bản tiền nhiệm khi sử dụng đồ họa phong cách canvas nhưng vẫn giữ sự gần gũi nhờ dàn nhân vật quen thuộc từ AFK Arena.

Ngoài các ứng dụng nổi bật trên, Apple cũng chọn F1 TV là ứng dụng cho Apple TV của năm. Hãng cũng có hạng mục giải Tác động văn hóa, nhằm tôn vinh các tác động lâu dài đến cuộc sống của người dùng cũng như cộng đồng như khơi dậy trí tò mò, thúc đẩy mối liên kết giữa gia đình và bạn bè. Sáu ứng dụng trong danh sách này bao gồm Oko, EF Hello, DailyArt, NYT Games, The Wreck và Do You Really Want to Know 2.