Apple sửa lỗi iPhone 15 Pro quá nóng

Một tuần sau khi ra mắt iOS 17.0.2, Apple tiếp tục phải ra thêm bản 17.0.3 để sửa lỗi quá nhiệt cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Apple xác nhận lỗi quá nóng trên bộ đôi iPhone 15 cao cấp và cho biết tình trạng này sẽ được khắc phục bằng một bản cập nhật. Hãng khẳng định nguyên nhân không nằm ở khung titan và chip xử lý mới của iPhone 15 Pro.

Ngày 10/5, Apple đã phát hành iOS 17.0.3 để giải quyết vấn đề trên. Ngoài phần mềm, hãng cho rằng một số ứng dụng của bên thứ ba cũng làm chip A17 Pro bị quá tải, dẫn đến vấn đề tản nhiệt, như Instagram, Uber... Hãng đang làm việc với các nhà phát triển để tối ưu hóa lại phần mềm gây ra sự cố.

Bản cập nhật iOS 17.0.3 trên iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Trước đó, WSJ đã thử nghiệm và nhận thấy iPhone 15 Pro Max đạt nhiệt độ 41 độ C trong quá trình sạc, có lúc lên 45 độ C. Nếu tải game bằng mạng 5G, như trò chơiGenshin Impact, nhiệt độ smartphone tăng tới 50 độ C. Thử nghiệm củaAndroid Authoritycho thấy iPhone 15 Pro so với hai mẫu Google Pixel 7 Pro và Galaxy S23 Ultra nóng hơn 5-10 độ C khi sạc, hay khoảng 3-7 độ C khi đo hiệu năng.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo khi đó nhận định hiện tượng quá nhiệt có thể do "những thỏa hiệp trong thiết kế hệ thống tản nhiệt" và cho rằng Apple chỉ có thể khắc phục bằng cách giảm hiệu suất bộ xử lý. Tuy nhiên, Apple nói họ không có ý định tinh chỉnh chip A17 Pro, còn thiết kế titan kết hợp nhôm trên iPhone 15 Pro thực tế mang lại khả năng thoát nhiệt tốt hơn so với khung thép không gỉ.

Ngoài iOS 17.0.3, iPadOS cũng có bản cập nhật mới. Cả hai cùng xử lý lỗ hổng kernel có thể cho phép kẻ tấn công giành được các đặc quyền nâng cao của hệ thống. Nhà sản xuất cho biết lỗ hổng này đã bị khai thác trên các phiên bản iOS trước 16.6.

Trước đó, Apple cũng đã phát hành iOS 17, iOS 17.0.1 và iOS 17.0.2 trong chưa đầy 10 ngày để sửa lỗi về bảo mật cũng như khả năng chuyển dữ liệu. Công ty đang thử nghiệm phiên bản beta iOS 17.1, dự kiến có mặt cuối tháng 10.

Hoài Anh