Apple cải tiến MagSafe sau sự cố trầy xước iPhone 17

Các bộ sạc MagSafe tại Apple Store có thêm vòng silicon bên ngoài, được cho là để hạn chế tình trạng xước mặt sau trên các mẫu iPhone 17.

Nhiều người dùng chia sẻ ảnh mặt sau iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air trầy xước, đặc biệt quanh khu vực MagSafe và ở các bản màu tối. Đa số hình ảnh được chụp là sản phẩm trưng bày ở Apple Store. Apple giải thích trên 9to5mac rằng khuyết điểm trên do MagSafe bị mòn và hãng đang tiến hành thay thế. Đế sạc này được sử dụng tại Apple Store được triển khai từ năm 2021.

Ngày 8/10, trang Consomac (Pháp) chia sẻ hình ảnh MagSafe bổ sung một vòng tròn silicon tại Apple Store ở nước này. Apple Insider nhận định đây có thể chỉ là giải pháp tình thế trong khi chờ sản xuất bộ sạc MagSafe thế hệ mới.

Vòng silicon mới được gắn trên sạc MagSafe tại Apple Store. Ảnh: Consomac

Tình trạng xước do sạc MagSafe chỉ được ghi nhận ở Apple Store, nơi iPhone liên tục được người dùng gỡ ra và gắn vào trong quá trình trải nghiệm. Chưa có phản hồi nào từ khách hàng cá nhân về việc phụ kiện này tạo ra vết mòn hoặc trầy tương tự.

Trừ vấn đề trên, theo đánh giá tổng quát của các chuyên gia, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air đều có độ bền ấn tượng. Mặt kính Ceramic Shield 2 trên thế hệ smartphone mới có khả năng chống trầy xước tốt hơn đáng kể so với thế hệ trước và nhìn chung khó hư hại dưới điều kiện sử dụng bình thường

Huy Đức