Apple bắt đầu bồi thường cho người dùng iPhone bị làm chậm

MỹMỗi người dùng sẽ nhận được khoảng 25 USD nếu đang hoặc từng sở hữu các mẫu iPhone bị làm chậm sau khi cập nhật iOS mới.

Theo Verge, mẫu đơn đăng ký nhận bồi thường cho người dùng tại Mỹ bắt đầu cho tải về từ hôm nay. Hạn chót cho việc tiếp nhận và bồi thường là ngày 6/10 tới. Để đủ điều kiện, người dùng phải sở hữu hoặc từng sở hữu iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus và iPhone SE chạy iOS 10.2.1 trở lên trước ngày 21/12/2017. Với iPhone 7 và iPhone 7 Plus phải chạy iOS 11.2 trở lên cũng trước 21/12/2017. Ngoài ra, những người nộp đơn cũng phải xác nhận đã thực sự trải nghiệm "hiệu năng giảm dần" trên thiết bị của mình.

Thỏa thuận sau vụ kiện đầu tháng 3 tại California (Mỹ), Apple sẽ phải thanh toán khoản bồi thường bằng tiền mặt khoảng 25 USD cho mỗi thiết bị đủ điều kiện. Con số thực tế có thể thấp hơn đôi chút tùy thuộc vào lượng người nộp đơn khiếu nại. Tổng số tiền tối thiểu Apple phải trả cho người dùng theo tòa án là 310 triệu USD.

Nếu người dùng đòi hỏi mức bồi thường khác hoặc cao hơn, cách duy nhất là nộp đơn lên tòa án tại Mỹ và theo đuổi một vụ kiện riêng. Đơn yêu cầu bồi thường sẽ phải được nộp trước 6/10 và sẽ được giải quyết tại tòa vào ngày 4/12.

Kể từ bản iOS 10.2.1, Apple đã âm thầm tích hợp "tính năng"làm chậm iPhone đời cũ nhằm tránh việc chai pin. Tuy nhiên, hãng đã không giải thích rõ ràng cho đến khi vấn đề bị phát hiện cuối năm 2017. Khi bị phát hiện, công ty giải thích việc giảm hiệu suất nhằm tránh các trường hợp iPhone tắt nguồn đột ngột do pin cũ, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp... Ngược lại, các chuyên gia cho rằng Apple khiến người dùng lầm tưởng iPhone chậm do hết vòng đời, cần phải thay pin hoặc mua máy mới.

Apple sau đó đã xin lỗi người dùng, đồng thời triển khai chương trình thay pin với giá ưu đãi từ 79 USD xuống còn 29 USD tại nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ngoài Mỹ, nhiều vụ kiện liên quan đến việc Apple giảm hiệu năng iPhone cũng xảy ra tại nhiều nơi, gồm Trung Quốc, Italy, Hàn Quốc, Pháp, Brazil... và cả Việt Nam. Chính phủ Mỹ sau đó cũng điều tra bê bối này.

Tuấn Hưng