Apple bán tablet nhiều gấp ba so với Samsung

Trong quý cuối năm 2025, Samsung xuất xưởng 19,6 triệu iPad, gấp ba lần so với mức 6,4 triệu chiếc của Samsung.

Theo công ty nghiên cứu Omdia, thị trường máy tính bảng toàn cầu tăng trưởng 10% trong quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước đó. Với 19,63 triệu chiếc bán ra, iPad dẫn đầu với 44,9% thị phần, trong khi Samsung đứng ở vị trí thứ hai với 6,444 triệu chiếc, chiếm 14,7% thị phần. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lenovo, Huawei, Xiaomi với doanh số tầm 3 triệu chiếc. Thứ hạng các công ty trong cả năm 2025 cũng tương tự.

Doanh số và thị phần của các hãng máy tính trong quý IV/2024 và quý IV/2025. Nguồn: Omdia

Trong top đầu, Lenovo tăng trưởng nhiều nhất với mức 36,2%, tiếp đến là Apple với 16,5% và Xiaomi 10,1%. Samsung là nhà sản xuất duy nhất trong top 5 tăng trưởng âm, giảm doanh số 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vị thế dẫn đầu của Apple ngày càng được xây chắc khi doanh số của hãng gấp ba so với hãng đứng thứ hai là Samsung và cũng nhiều hơn tất cả hãng khác trong top 5 cộng lại. Thị phần toàn cầu của iPad luôn duy trì mức trên 40% trong nhiều năm qua và nhiều hơn 50% ở một số thị trường lớn.

Doanh số tablet toàn cầu tăng mạnh nhất kể từ năm 2020. Nguồn: Omdia

Với 162 triệu chiếc xuất xưởng trong cả năm 2025, thị trường máy tính bảng toàn cầu được đánh giá đã phục hồi đáng kể với mức tăng 9,8% so với năm trước đó. Đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất vào quý cuối cùng trong năm với 44 triệu máy được tung ra thị trường.

Các khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong năm ngoái là Trung và Đông Âu, tiếp đến là khu vực châu Á - Thái Bình Dương với mức tăng đều đạt hai con số. "Năm 2025, thị trường máy tính bảng có số xuất xưởng hàng năm cao nhất kể từ giai đoạn bùng nổ đại dịch Covid năm 2020", Himani Mukka, Giám đốc Nghiên cứu tại Omdia, cho biết. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tablet trong năm 2026 sẽ chịu nhiều áp lực lớn vào năm 2026.

iPad Pro M4 và Huawei MatePad Pro 12.2. Ảnh: Tuấn Hưng

Báo cáo của Omdia nhấn mạnh các nhà cung cấp bắt buộc phải cân bằng giữa khả năng cạnh tranh và lợi nhuận khi những biến động tiếp theo trên thị trường bộ nhớ đe dọa nguồn cung và đẩy giá lên cao. Cơ hội tăng trưởng vì vậy cũng khó khăn hơn, đòi hỏi tập trung vào chu kỳ thay thế các model cao cấp, đặt kỳ vọng vào thị trường phát triển cùng nhu cầu sử dụng trong ngành giáo dục ở các thị trường mới nổi.

Hoài Anh