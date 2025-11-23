Apple bán phụ kiện cầm iPhone giá 70 USD

Phụ kiện giá đỡ kiêm báng cầm iPhone Hikawa được Apple bán với giá 70 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), có thể dựng điện thoại nhiều hướng, cháy hàng sau một ngày ra mắt.

Phụ kiện được Apple giới thiệu trên cửa hàng online hôm 22/11. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa hãng này và nhà thiết kế Bailey Hikawa.

Hikawa gắn trên iPhone 17 dòng Pro. Ảnh: Apple

Theo giới thiệu, phụ kiện nhằm kỷ niệm 40 năm ra đời tính năng hỗ trợ tiếp cận (accessibility) của Apple. Thiết kế của sản phẩm có sự đóng góp từ những người khuyết tật, nhằm tạo ra một sản phẩm theo hướng giúp người dùng có thể sử dụng điện thoại một cách dễ dàng.

Theo đó, phụ kiện này có thể gắn chặt vào bất kỳ iPhone nào có tích hợp MagSafe. Nó có một lỗ để người dùng xỏ ngón tay vào khi cầm, đồng thời dùng làm giá đỡ để dựng máy theo cả chiều dọc và chiều ngang. Theo nhà sáng tạo Bailey Hikawa, thiết bị này giúp "giảm bớt các nỗ lực cần thiết để giữ iPhone ổn định".

Ngoài ra, sản phẩm được giới thiệu có thể phù hợp với những người thường xuyên sử dụng iPhone bằng một tay hoặc thậm chí không dùng tay.

Phụ kiện cầm iPhone Hikawa được bán giới hạn với hai lựa chọn màu sắc gồm xanh và màu xám sử dụng vật liệu tái chế. Trên App Store ngày 23/11, phụ kiện này ở trạng thái hết hàng. Ngoài ra, trên trang web của Bailey Hikawa, nhà thiết kế này cũng giới thiệu hai phiên bản màu xanh Cobalt và màu xanh kết hợp tím, giá 70 USD, nhưng cần đặt trước.

Tuần trước, Apple cũng giới thiệu túi vải đựng iPhone giá 230 USD (gần 6 triệu đồng), là sản phẩm kết hợp cùng Issey Miyake - thương hiệu Nhật Bản thiết kế chiếc áo cổ lọ màu đen mà cố CEO Apple Steve Jobs thường mặc khi còn sống. Dù gây nhiều tranh cãi, túi vải iPhone Pocket hút khách, với nhiều người xếp hàng để mua và nhanh chóng hết hàng sau khi mở bán hôm 14/11.

Lưu Quý